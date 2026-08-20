Rusia intenționează să reducă de aproape zece ori taxa pentru examinarea cererilor de dobândire a cetățeniei ruse depuse de locuitorii din regiunea transnistreană. Potrivit unui proiect elaborat de Ministerul rus de Externe, taxa ar urma să scadă de la 600 la 65 de dolari. Măsura ar urma să se aplice și locuitorilor din Abhazia și Osetia de Sud, regiuni separatiste din Georgia.

Taxa consulară pentru examinarea unei cereri de dobândire a cetățeniei Federației Ruse a fost majorată, de la 1 august, de aproape zece ori, de la 65 la 600 de dolari.

Proiectul pregătit de Ministerul rus de Externe prevede însă o excepție pentru locuitorii din regiunea transnistreană, precum și pentru persoanele din Abhazia și Osetia de Sud, potrivit Meduza.

În cazul acestora, taxa ar urma să fie stabilită din nou la nivelul de 65 de dolari.

Deocamdată este vorba despre o propunere, iar documentul trebuie să parcurgă procedurile necesare înainte ca prevederile să intre în vigoare.

Reducerea taxei vine după ce Rusia a simplificat procedura de obținere a cetățeniei pentru locuitorii din regiunea transnistreană. La 15 mai, președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret prin care au fost eliminate mai multe dintre condițiile impuse anterior persoanelor din regiune care solicită cetățenia rusă.

Astfel, acestea nu mai trebuie să fi locuit timp de cinci ani în Rusia în baza unui permis de ședere, să susțină examenul de limba rusă sau să demonstreze cunoașterea istoriei și legislației Federației Ruse.

Potrivit decretului, singura condiție este ca solicitantul să fi locuit în regiunea transnistreană la momentul intrării în vigoare a documentului.

Decretul prevede și o procedură pentru copiii orfani, copiii rămași fără îngrijirea părinților și persoanele lipsite de capacitate de exercițiu, care pot obține cetățenia rusă din „motive umanitare”.

La sfârșitul lunii iulie, autoritățile ruse au majorat de aproape zece ori taxa consulară pentru obținerea cetățeniei de către cetățenii străini, de la 65 la 600 de dolari.

În același timp, taxa pentru examinarea cererii de renunțare la cetățenia rusă a crescut de la 130 la 1.200 de dolari.

O altă modificare este legată de modul de calcul al taxei. Aceasta este percepută acum pentru fiecare persoană inclusă în cerere, și nu pentru o singură cerere.

Liderul administrației separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat recent că peste 60.000 de locuitori ai regiunii transnistrene au depus cereri pentru obținerea cetățeniei Federației Ruse în baza procedurii simplificate.

Krasnoselski a afirmat, de asemenea, că majorarea taxei consulare de la 65 la 600 de dolari reprezintă o problemă aflată în curs de soluționare.

„Totul se va rezolva în interesul oamenilor”, a declarat liderul administrației de la Tiraspol.

Ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, a declarat recent că autoritățile de la Chișinău nu pot confirma numărul locuitorilor din regiunea transnistreană care au depus cereri pentru obținerea cetățeniei ruse.

Popșoi a avertizat, în același timp, că decizia de a solicita cetățenia Federației Ruse trebuie analizată cu maximă prudență. Ministrul moldovean a invocat inclusiv riscul ca persoanele care obțin cetățenia rusă să fie trimise pe front.