Fondul de covergenţă cu Transnistria, pe pauză. Tiraspolul dictează Chişinăului condiţii

Republica Moldova. Administraţia regiunii separatiste din stânga Nistrului se opune proiecteler sociale pe care intenţionează să le implementeze Chişinăul fără participarea Transnistria.

Este vorba despre propunerea autorităților constituționale de la Chișinău de a crea un fond de convergență, proiect elaborat în scopul apropierii cel două maluri ale Nistrului.

Preşedintele republicii nerecunoscute, Vadim Krasnoselski, a declarat într-un interviu pentru TASS. agenţia de presă de stat din Federaţia Rusă, că proiectele elaborate de fără participarea Transnistriei nu funcționează și sunt contraproductive.

Guvernul de la Chişinău nu a reacţionat, deocamdată, la declaraţiile pretinsului lider de la Tiraspol.

Vadim Krasnoselski a declarat că nu va trece niciun proiect din partea Chişinăului, dacă nu va fi aprobat de Tiraspol. Totodată, liderul de la Tiraspol acuză Republica Moldova că a luat ilegal bani din regiunea transnistreană.

„Să fim obiectivi: istoria nu cunoaște niciun exemplu în care Republica Moldova să fi întors Transnistriei măcar o singură rublă luată ilegal de la cetățenii noștri. Experiența arată că astfel de soluții, dezvoltate și adoptate undeva departe de masa negocierilor, pur și simplu, nu funcționează. Iar răul pe care îl provoacă depășește cu mult beneficiul.

Însăși abordarea de a face ceva în Transnistria fără Transnistria este extrem de contraproductivă. Nimic nu va ieși din asta. Pentru a implementa cu adevărat orice proiect, sunt necesare discuții sincere și constructive în cadrul formatelor oficiale de negociere”, a spus Vadim Krasnoselski.

Vadim Krasnoselski susţine că el cel care a venit cu o listă de proiecte de infrastructură în domeniile ecologiei, protecției sociale, sănătății și educației asupra cărora trebuie să se lucreze. Menţionând că autorităţile de la Chişinău şi-ar asuma pe nedrept iniţiativa.

Totodată, Krasnoselski declară că ar accepta proiectele de convergenţă cu malul drept doar dacă acestea vor fi finanţate atât de Chişinău, cât şi de Tiraspol.

„Transnistria propune ca toți participanții la procesul de negocieri să găsească resursele pentru implementarea lor. Acest lucru va fi în beneficiul cetățenilor atât din Transnistria, cât și din Republica Moldova. Dacă asta este o convergență, atunci nu ne opunem; haideți să lucrăm la ea”, a declarat Krasnoselski.