Dosarul transnistrean: pârghii existente și încă nedescoperite la Chișinău, Kiev și București

Dialogul dintre Chișinău și Tiraspol a fost reluat, dar fără nicio speranță de a sparge gheața în problema reintegrării. Partea moldovenească dorește ca regiunea separatistă să accepte procesele de integrare europeană lansate în dreapta Nistrului, dar fără un mecanism clar de constrângere sau penalizare a refuzului Tiraspolului.

În absența controlului moldovenesc, administrația regiunii continuă să fie preocupată de supraviețuire, ceea ce nu implică în niciun fel coparticiparea la convergența la procesele de aderare la UE. Chișinăul însuși a declarat că reintegrarea țării și aderarea la UE sunt două procese decuplate. Anterior, viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a recunoscut că reintegrarea țării ar putea dura timp.

În acest sens, s-a creat percepția că, spre deosebire de reintegrarea lentă a țării, guvernul moldovean face din aderarea la UE un proces mai dinamic. Comparativ cu incertitudinea legată de problema transnistreană, calendarul pe care oficialii moldoveni l-au trasat pentru aderarea la UE - perioada 2028–2030 - pare mai optimist.

Pe fondul agresiunii rusești împotriva Ucrainei, Chișinăul a obținut pârghii asupra regiunii separatiste în domeniile comerțului, dreptului la liberă circulație și furnizării de gaze naturale rusești. Din aceste motive, eșecul de a utiliza asimetria evidențiată în favoarea Chișinăului pentru a convinge Tiraspolul să facă concesii ar putea ridica semne de întrebare la Bruxelles.

Or, inițiativa de utilizare a pârghiilor economice ar putea fi formulată de Chișinău, ca parte a unei strategii de reintegrare. În caz contrar, fără progrese minime în direcția reintegrării, Republica Moldova s-ar putea confrunta cu probleme într-un stadiu avansat al negocierilor de aderare, când acestea vor fi lansate oficial. Este deja binecunoscut faptul că, fără avansarea în problema transnistreană, posibilitatea aplicării automate a „precedentului cipriot” este puțin probabilă.

Chiar dacă pierde venituri din comerțul exterior și din sectorul energetic, esențial pentru supraviețuirea regimului, Tiraspolul pare a fi mai deranjat de incriminarea separatismului (începând cu februarie 2023). Având în vedere retragerea cetățeniei, la care Președinția a recurs (în februarie 2026), exponenții administrației de la Tiraspol consideră că criminalizarea separatismului îi expune riscului de a fi dați în căutare sau de a fi reținuți atunci când încearcă să părăsească Republica Moldova.

Fără cetățenie moldovenească și având în vedere că deținătorii de cetățenie rusă nu au acces liber în UE prin Chișinău, reprezentanții administrației de la Tiraspol – foști și actuali – pot folosi cetățenia ucraineană. Până acum, Kievul nu le-a retras cetățenia „liderilor” regimului separatist – Vadim Krasnoselskii și Victor Gușan – deși a exprimat adesea existența unor amenințări eminente din regiune.

Nici Chișinăul nu a folosit retragerea cetățeniei lui Krasnoselski și Gusan pentru a condiționa soluții permanente din partea școlilor privind predarea în limba română, libertatea de exprimare și dreptul de utilizare a terenurilor din raionul Dubăsari. Rămâne însă posibil ca, într-o manieră coordonată, binomul Chișinău-Kiev să obțină includerea exponenților regimului separatist de la Tiraspol sub sancțiuni europene, contribuind astfel direct la soluționarea conflictului.

Revenirea la dialogul „1+1” la sfârșitul lunii februarie, la mai bine de un an de la întâlnirea din noiembrie 2024, este în beneficiul atât al Chișinăului, cât și al Tiraspolului. Ambele părți știu că dosarul transnistrean nu poate fi ignorat, deoarece poate avea repercusiuni asupra dialogului cu UE.

Pentru guvernul moldovean, reactivarea dosarului transnistrean înseamnă o prezență mai mare a UE, care stabilizează situația și joacă rolul de a calma temerile ucrainene. De asemenea, fără reluarea dialogului cu regiunea separatistă, autoritățile moldovene nu pot demonstra Bruxellesului că fac cu adevărat eforturi pentru reintegrarea țării pe dimensiunea aderării la UE.

Paradoxal, Tiraspolul are nevoie în continuare de UE în ecuație pentru a orchestra presiunea diplomatică asupra Chișinăului și pentru a proporționa influența Ucrainei asupra soluționării. Trebuie să fie clar că, în contextul actual, Rusia este izolată, iar SUA sunt absente, ceea ce face ca UE să fie văzută ca cel mai neutru actor după OSCE dintre cei rămași disponibili în formatul de negocieri.

Evident, Tiraspolul are nevoie de UE pentru a modera Chișinăul și Kievul. Totuși, sub actuala Comisie Europeană, Bruxelles-ul dorește retragerea forțelor militare rusești din regiunea transnistreană, Georgia, Armenia, Belarus etc., ca parte a procesului de pace din Ucraina.

În loc să se concentreze pe sancționarea liderilor transnistreni, atât politici, cât și economici, Chișinăul propune idei care ar modifica formatul negocierilor. În acest sens, merită menționată sugestia ca România să participe la negocierile privind soluționarea conflictului, într-o proporție similară cu cea a Ucrainei.

Este cert că, la fel ca Republica Moldova și Ucraina, partea românească poate stabili constrângeri pentru aderarea liderilor transnistreni la țările UE. Așa cum a făcut-o în cazul primarului orașului Chișinău în 2025, Bucureștiul are toate instrumentele necesare pentru a bloca aderarea membrilor administrației separatiste pe teritoriul statelor Schengen în baza cetățeniei moldovenești.

Coordonarea demersurilor dintre Chișinău, Kiev și București poate exercita o presiune enormă asupra regimului separatist de la Tiraspol. În cel mai bun caz, în cadrul unei strategii de reintegrare, aprobată de comună, autoritățile moldovene pot realiza un salt calitativ în domeniul reintegrării. De asemenea, Kievul și Bucureștiul pot acționa individual, dacă Chișinăul ezită, pentru apărarea propriei lor securități naționale, folosind instrumentul sancțiunilor individuale (măsuri non-militare).

Tiraspolul nu se revoltă împotriva retragerii cetățeniei pentru oficialii separatiști, ceea ce creează suspiciuni că aceștia preferă acest tip de constrângeri mai mult decât activarea sancțiunilor europene, care are efecte mai drastice. Retragerea cetățeniei are consecințe mai puțin palpabile decât sancțiunile internaționale, care pot limita dreptul de a călători indiferent de cetățenie și provoacă blocarea conturilor bancare.

Precedentul cipriot se aplică în condițiile în care puterea centrală poate influența procesele care au loc în regiunea separatistă. Deocamdată, Chișinăul manifestă un interes limitat în utilizarea pârghiilor pe care le posedă pentru a schimba echilibrul de putere, în favoarea sa și eficace, în cadrul regiunii transnistrene.

Retragerea cetățeniei ucrainene și includerea liderilor separatiști pe lista interdicțiilor de călătorie Schengen printr-o decizie a Bucureștiului ar putea determina autoritățile moldovene să utilizeze acest instrument indirect pentru a obține o pârghie suplimentară și mai robustă. Astfel, România și Ucraina pot de asemenea impune condiții Tiraspolului, inclusiv cele legate de democratizare.