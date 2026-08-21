Posada Rock 2026: 40 de ani de festival

Festivalul Posada Rock revine la Câmpulung Muscel în perioada 28-30 august, pentru o ediție aniversară care marchează patru decenii de la înființarea celui mai vechi festival rock open air din România. Evenimentul va avea loc pe Stadionul Municipal și propune trei zile de concerte, concursuri și recitaluri susținute de formații importante ale scenei internaționale și underground.

Printre numele care vor urca pe scenă se numără Dark Funeral, Moonspell, Tiamat, Soen, Carach Angren, Massacre, Evil Invaders, GRÁ și Doomsday Astronaut.

Dark Funeral, formația suedeză de black metal fondată în urmă cu peste trei decenii, este unul dintre capetele de afiș ale ediției. Trupa are șapte albume de studio și o activitate concertistică extinsă pe mai multe continente.

Portughezii de la Moonspell, activi din 1992, vor aduce la Câmpulung combinația lor de metal atmosferic și show-uri elaborate. Tot din zona scenei europene vine Tiamat, grupul suedez cunoscut pentru transformarea stilistică de-a lungul carierei și pentru albumul „Wildhoney”, lansat în 1994.

Un alt nume important este Soen, formație suedeză de progressive metal care a mai participat de trei ori la Posada Rock. Carach Angren, reprezentanți ai symphonic black metalului olandez, vor completa programul internațional.

Pe afiș se mai regăsesc Massacre, Evil Invaders și GRÁ. România va fi reprezentată, între altele, de Doomsday Astronaut, câștigătoarea Marelui Premiu Posada Rock 2022, și Fittonia, revenită după premiul obținut în 2025.

Festivalul include și finala concursului rock, în care vor participa 10 formații: Al Ghehenii, Athoris, Dizident, Exuviath, Grinder, King Solomon, Reverse the Moment, +She+, Symphress și Zgripsorum.

Vineri, porțile se deschid la 15:00, iar concursul începe la 16:00. Concertele Soen și Doomsday Astronaut sunt programate pentru 19:30, respectiv 22:30, iar GRÁ va cânta de la 20:45.

Sâmbătă, accesul începe la 15:00, iar recitalurile principale sunt programate cu Carach Angren la 19:30, Massacre la 21:00 și Dark Funeral la 22:30.

Duminică, programul începe la 14:00, urmând Gala Laureaților și festivitatea de premiere. Tiamat este programată la 20:30, iar Moonspell va încheia festivalul la 22:30.

Un abonament pentru toate cele trei zile este disponibil la 450 de lei, la care se adaugă comisionul de ticketing. Organizatorii oferă și un Friends Package, prin care patru abonamente pot fi cumpărate la prețul a trei.

Biletele pentru o singură zi costă 150 de lei pentru vineri și 200 de lei pentru sâmbătă sau duminică, fără comisionul de ticketing.

Copiii cu vârsta de până la 12 ani au acces gratuit dacă sunt însoțiți de un părinte sau tutore legal care deține bilet sau abonament. Pentru cei mici va exista și o zonă dedicată activităților educative și recreative, organizată împreună cu specialiștii Muzeului Astra din Sibiu.

Ediția din 2026 este organizată de Asociația Rock Culture, în parteneriat cu Primăria Municipiului Câmpulung, și este un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii.