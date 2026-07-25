Europa continuă să fie una dintre cele mai prospere regiuni ale lumii, însă decalajele dintre state rămân considerabile. Cele mai recente date din UBS Global Wealth Report 2026 arată că Europa de Vest concentrează o parte importantă din averea mondială, în timp ce Europa de Est rămâne mult în urmă. În plus, clasamentele se schimbă semnificativ atunci când este analizată averea mediană, indicator care reflectă mai bine situația financiară a populației obișnuite.

La finalul anului 2025, Elveția ocupa primul loc la nivel mondial în privința averii medii pe adult, cu 777.506 euro. Statele Unite se aflau pe poziția a doua, iar Luxemburg era țara din Uniunea Europeană cu cea mai ridicată avere medie, de 559.170 de euro pe adult.

În top se mai regăsesc Hong Kong, Australia și Singapore, fiecare cu o avere medie de peste 450.000 de euro pe adult. Dintre statele europene, Danemarca, Norvegia, Țările de Jos, Belgia și Suedia completează primele zece poziții.

Raportul arată că Europa de Vest deține 21,9% din averea mondială, în timp ce Europa de Est reprezintă doar 3,3%. Prin comparație, Statele Unite concentrează 38,1% din averea totală analizată la nivel global.

Germania, Franța, Spania, Regatul Unit și Italia sunt toate prezente în clasamentul celor mai bogate economii după averea medie pe adult, iar diferențele dintre ele sunt relativ reduse.

Germania ocupă locul 14, cu o avere medie de 296.023 de euro pe adult. Franța urmează cu 291.536 de euro, Spania are 261.689 de euro, Regatul Unit 250.071 de euro, iar Italia 238.653 de euro.

În primele 30 de poziții se mai află Irlanda, Austria, Finlanda, Portugalia, Malta și Grecia.

Clasamentul se modifică semnificativ atunci când este analizată averea mediană, indicator care reprezintă valoarea situată la mijlocul distribuției averii și oferă o imagine mai apropiată de situația financiară a populației.

Luxemburg ocupă primul loc la nivel mondial, cu o avere mediană de 336.498 de euro pe adult, fiind urmat de Belgia, cu 236.712 euro. În primele poziții se află și Australia, Noua Zeelandă, Danemarca, Hong Kong, Elveția și Norvegia.

Potrivit autorilor raportului, diferențele dintre averea medie și cea mediană evidențiază modul în care este distribuită bogăția într-o țară.

Una dintre cele mai mari surprize ale raportului este poziția Statelor Unite în clasamentul averii mediane. Deși ocupă locul al doilea în lume după averea medie, SUA ajung aproape de finalul clasamentului atunci când este analizată averea mediană, înregistrând cea mai mare scădere dintre toate economiile analizate.

Germania pierde, la rândul său, 16 poziții, iar Suedia și Singapore înregistrează, de asemenea, reculuri importante.

Raportul explică aceste diferențe prin faptul că o parte semnificativă a averii este concentrată în mâinile unui număr restrâns de persoane foarte bogate.

În schimb, Japonia urcă 14 poziții în clasamentul averii mediane, iar Malta, Italia, Belgia și Regatul Unit se situează mai bine decât în ierarhia bazată pe averea medie.

Acest lucru sugerează existența unei clase de mijloc mai consistente și o distribuție mai echilibrată a averii în aceste economii, potrivit sursei.

Autorii raportului arată că averea mediană oferă, în general, o imagine mai fidelă asupra nivelului de prosperitate al populației decât averea medie, însă atrag atenția că indicatorii nu reflectă diferențele de putere de cumpărare dintre state.

La nivel regional, Statele Unite rămân pe primul loc în ceea ce privește averea medie pe adult, cu 594.651 de euro. Media este de 287.884 de euro în Europa de Vest și de numai 53.055 de euro în Europa de Est, ceea ce evidențiază decalajul economic încă existent între cele două regiuni.