Campionatul Mondial de fotbal își continuă spectacolul din faza grupelor cu meciuri extrem de importante pentru configurarea clasamentelor finale. Pentru microbiștii din România care doresc să urmărească partidele programate în intervalele accesibile de seară și de noapte, zilele de miercuri, 24 iunie, și joi, 25 iunie, aduc dueluri de un real interes, cu echipe de top gata să își asigure prezența în fazele eliminatorii ale competiției.

Programul partidelor debutează în forță miercuri, pe 24 iunie. Fanii fotbalului au ocazia să urmărească dueluri din grupe diferite, în care miza punctelor devine uriașă.

De la ora 22:00, atenția se îndreaptă către Grupa B, unde sunt programate două meciuri simultane. Elveția întâlnește selecționata Canadei într-o partidă găzduită de stadionul din Vancouver. În același timp, Bosnia și Herțegovina se va duela cu reprezentativa Qatarului pe arena din Seattle. Ambele confruntări sunt vitale pentru stabilirea ierarhiei în această grupă.

Ulterior, în noaptea de miercuri spre joi, spectacolul continuă la intensitate maximă. Începând cu ora 01:00, fanii pot urmări o confruntare de zile mari în Grupa C, unde Scoția dă piept cu puternica națională a Braziliei pe stadionul din Miami. Tot de la ora 01:00, Maroc înfruntă Haiti la Atlanta. Noaptea fotbalistică se încheie cu partidele din Grupa A, programate la ora 04:00: Cehia joacă împotriva Mexicului la Mexico City, în timp ce Africa de Sud se măsoară cu Coreea de Sud la Monterrey.

Ziua de joi, 25 iunie, păstrează tiparul meciurilor tari programate în momentele de maximă audiență. Seria jocurilor de seară începe de la ora 23:00, când fanii fotbalului vor fi cu ochii pe Grupa E.

Cel mai important punct de atracție al acestui calup orar este meciul dintre Ecuador și Germania, o dispută de tradiție care se va desfășura pe stadionul din New York New Jersey. În paralel, tot de la ora 23:00, Curaçao primește replica selecționatei din Coasta de Fildeș într-un meci disputat la Philadelphia.

Maratonul fotbalistic din această perioadă se prelungiește mult după miezul nopții. Joi spre vineri, de la ora 02:00, se joacă meciurile din Grupa F: Japonia împotriva Suediei la Dallas și Tunisia contra Olandei la Kansas City. Ultimele jocuri ale intervalului încep la ora 05:00, în cadrul Grupei D, unde Statele Unite ale Americii întâlnesc Turcia la Los Angeles, iar Paraguay joacă împotriva Australiei la San Francisco.