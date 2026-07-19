Cupa Mondială 2026 își joacă astăzi ultima piesă, Marea Finală. Spania și Argentina se duelează pentru a doua oară în șase decenii la un Campionat Mondial. În 1966, meciul s-a terminat cu victoria Argentinei. Au mai fost mai multe meciuri amicale în perioada 1952-2018. Va străluci Messi sau va străluci Lamine Yamal?

Lamine Yamal are pe jumătate vârsta lui Lionel Messi. Sunt un fotbalist la început de drum și unul pentru care urmează la cotitură, „apusul zeilor”, cum se zice.

La Cupa Mondială din Anglia 1966, Argentina și Spania s-au întâlnit în faza grupelor. Meciul s-a desfășurat pe 13 iulie 1966. Scorul a fost atunci, 2-1 pentru Argentina. Argentina a mers până în sferturile de finală iar Spania a părăsit competiția în faza grupelor.

Luis Artime a deschis scorul în minutul 66. Pirri a egalat pentru Spania în minutul 68. Artime a reușit dubla în minutul 80, victoria fiind a Argentinei. În acel an, competiția a fost câștigată de țara gazdă, Anglia, actuala deținătoare a medaliei de argint.

În perioada 1952-2018, s-au disputat 14 meciuri amicale între Argentina și Spania. Amebele reprezentative au avut câte 6 victorii iar două meciuri s-au încbeiat cu o remiză.

Primul meci a avut loc în 1952, iar ultimul meci a avut loc în anul 2018. Așadar, cele două echipe se cunosc foarte bine și știu ce pot fiecare dintre ele.

Ultima dată când Argentina a întâlnit Spania, s-a întâmplat în 27 martie 2018. Meciul a fost un dezastru pentru Argentina. Scorul s-a terminat cu 6-1. Diego Costa a deschis scorul în minutul 12. Isco a majorat diferența în minutul 27. Otamendi a marcat pentru Argentina. Scorul era 2-1 în minutul 39.

A urmat apoi o sarabandă de goluri în poarta Argentinei. Isco a mai punctat de două ori, în minutele 52 și 74. Alcantara a marcat pentru Spania în minutul 55. Iago Aspas a marcat în minutul 73. Messi a fost accidentat în acel meci, el neevoluând atunci.

Argentina este o echipă care știe să revină în situații dificile. S-a văzut în semifinala cu Anglia, Spania are o apărare beton, primind gol, abia în sferturile de finală cu Belgia.

Așadar, meciul pornește cu un ușor avantaj istoric pentru echipa sud-americană care a câștigat cu 2-1 unicul meci de până acum de la o Cupă Mondală.