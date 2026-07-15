Clopotele bisericii din Pontcharra, o localitate care aparține comunei Vindry-sur-Turdine, din departamentul Rhône, Franța, nu vor mai suna pe timpul nopții, potrivit Le Figaro.

Primăria a luat această decizie după ce o localnică s-a plâns că zgomotul o împiedică să doarmă, în special în timpul nopților caniculare, când era nevoită să țină ferestrele deschise.

Cele 12 bătăi ale clopotului de la miezul nopții urmează să răsune pentru ultima dată miercuri seara. Vindry-sur-Turdine se află la aproximativ 40 de kilometri vest de Lyon și a fost creată în 2019, prin unirea a patru foste comune.

Decizia autorităților a venit în urma unei sesizări făcute în timpul celui de-al treilea val de caniculă care a afectat regiunea Rhône. Femeia le-a explicat reprezentanților primăriei că nu mai putea dormi din cauza clopotelor, în condițiile în care temperaturile ridicate o obligau să lase ferestrele deschise.

Primarul Catherine Raffin a precizat că situația nu reprezintă un conflict major și că măsura are și rolul de a uniformiza regulile în toate localitățile componente ale comunei.

„Este într-adevăr legat de a treia perioadă de caniculă. Această persoană, care nu mai putea dormi, a venit la noi. Dar nu este cazul secolului”, a declarat Catherine Raffin pentru Le Figaro.

În celelalte trei localități care formează Vindry-sur-Turdine, clopotele nu sună deja pe timpul nopții.

Primăria urmează să adopte un ordin prin care clopotele din Pontcharra vor fi oprite între orele 23.00 și 06.00. Potrivit autorităților, măsura este una de „bun-simț” și va permite armonizarea regulilor pe întreg teritoriul comunei.

Clopotele civile sunau la fiecare oră, iar bătaia era repetată un minut mai târziu. În plus, acestea se auzeau și la fiecare jumătate de oră.

Autoritățile locale au discutat și cu reprezentanții parohiei înainte de luarea deciziei. Primarul a subliniat că este vorba exclusiv despre clopotele civile, iar negocierile s-au desfășurat fără dificultăți.

Subiectul a atras atenția după apariția unui articol în presa regională franceză. Catherine Raffin susține însă că reacțiile au venit în principal din partea persoanelor care nu locuiesc în zonă și că, în sat, decizia nu a provocat controverse importante.

În Franța, sunetul clopotelor bisericilor a generat de-a lungul timpului numeroase conflicte de vecinătate. În cea mai mare parte a țării, primarul stabilește regulile privind folosirea clopotelor în urma consultărilor cu autoritatea religioasă. Dacă cele două părți nu ajung la un acord, prefectul poate interveni pentru soluționarea disputei.