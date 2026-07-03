Un incendiu de proporții a izbucnit vineri dimineață la biserica veche de lemn din satul Posta, județul Maramureș, iar flăcările au cuprins întreaga construcție, inclusiv turla înaltă de aproximativ 25 de metri, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș.

Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale pentru limitarea incendiului, iar intervenția a continuat ore în șir din cauza intensității focului și a riscului de prăbușire a structurii.

Potrivit ISU Maramureș, apelul de urgență a fost primit în jurul orei 4:00. La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, existând un risc ridicat de prăbușire a turlei din cauza intensității flăcărilor.

Pentru gestionarea situației, ISU Maramureș a mobilizat trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară pentru intervenție și salvare de la înălțime, două echipaje de prim ajutor SMURD, o cisternă pentru alimentarea cu apă și două autospeciale de primă intervenție și comandă.

La sosirea pompierilor, biserica ardea violent, iar focul se extinsese la întreaga construcție din lemn și la turla edificiului. Din cauza degradării structurii, exista pericolul iminent ca aceasta să se prăbușească.

Reprezentanții ISU Maramureș au anunțat că incendiul a fost localizat, iar echipele de intervenție au continuat operațiunile pentru lichidarea focarelor și înlăturarea efectelor produse de incendiu.

Până la acest moment, autoritățile dim Maramureș nu au comunicat informații privind eventuale victime sau cauza producerii incendiului.

Circumstanțele în care a izbucnit focul urmează să fie stabilite după finalizarea intervenției și efectuarea cercetărilor de specialitate.

Bisericile de lemn din reprezintă unele dintre cele mai valoroase monumente de patrimoniu din Maramureș, iar intervențiile în cazul unor astfel de incendii sunt dificile din cauza materialelor combustibile și a modului de construcție.

Autoritățile vor stabili, în urma cercetărilor, cauza exactă a incendiului și amploarea pagubelor produse.