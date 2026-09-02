Turiștii din Uniunea Europeană și din alte zeci de țări vor putea sta în Thailanda fără viză cel mult 30 de zile, începând cu 15 septembrie 2026. Durata maximă a șederii fără viză era până acum de 60 de zile. Măsura, anunțată de guvern în luna mai, a fost publicată luni în „Gazeta Regală”, jurnalul oficial al Thailandei, și va intra în vigoare la 15 zile de la publicare.

Turiștii din 93 de țări beneficiau până acum de o scutire de viză pentru o perioadă de 60 de zile. Începând cu 15 septembrie, această perioadă va fi redusă la 30 de zile pentru cel puțin 60 de țări.

Noua listă include statele membre ale Uniunii Europene, precum și Elveția, Statele Unite, Canada și Israel, potrivit AFP.

Autoritățile thailandeze au stabilit și perioade diferite pentru anumite alte categorii de călători.

Pentru cetățenii din Seychelles și Mauritius, perioada de ședere fără viză va fi de 15 zile.

Cetățenii din Azerbaidjan, Belarus și Serbia vor putea solicita o viză la sosirea în Thailanda.

De ce a redus Thailanda perioada fără viză

Guvernul thailandez a anunțat măsura în luna mai, explicând că urmărește în special combaterea criminalității asociate șederilor prelungite în țară.

Autoritățile au precizat, totodată, că turiștii vor putea solicita o singură prelungire a perioadei de ședere, la discreția serviciilor de imigrare.

Astfel, după intrarea în vigoare a noilor reguli, turiștii din țările incluse pe lista pentru șederea fără viză vor avea la dispoziție o perioadă inițială de 30 de zile, iar eventuala prelungire va depinde de decizia serviciilor thailandeze de imigrare.

Decizia autorităților vine după mai multe cazuri în care au fost implicați străini și care au avut o amplă mediatizare în Thailanda în ultimele luni.

Printre acestea s-au numărat incidente asociate consumului de alcool sau drogurilor, situații în care au fost semnalate escapade sexuale în spații publice, precum și cazuri privind exploatarea unor afaceri fără autorizațiile necesare.

Au fost menționate inclusiv situații în care străini ar fi operat întreprinderi precum hoteluri sau școli private fără autorizațiile corespunzătoare.

Turismul are o pondere importantă în economia Thailandei, sectorul reprezentând aproximativ 13% din produsul intern brut al țării.

Numărul sosirilor de turiști străini nu a revenit însă încă la nivelul înregistrat înaintea pandemiei de COVID-19.

Pentru 2026, Thailanda estimează aproximativ 33,5 milioane de turiști străini, față de aproape 33 de milioane de vizitatori străini înregistrați anul trecut. Noile reguli privind durata șederii fără viză vor intra în vigoare la 15 septembrie 2026 și îi vor viza, între alții, pe turiștii din statele Uniunii Europene.