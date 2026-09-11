Social

Bilete de avion mai scumpe în 2027. Avertismentul unui greu al industriei

Bilete de avion mai scumpe în 2027. Avertismentul unui greu al industrieiavion / sursa foto: dreamstime.com
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Biletele de avion ar putea deveni mai scumpe anul viitor, în cazul în care prețurile petrolului se vor menține la niveluri ridicate. Avertismentul vine de la Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, care atrage atenția, într-un interviu pentru CNBC, că majorarea costurilor pentru combustibilul de aviație pune o presiune tot mai mare asupra companiilor aeriene.

Bilete de avion mai scumpe în 2027

O’Leary a declarat, înaintea adunării generale anuale a Ryanair, că evoluția tarifelor aeriene este dificil de anticipat pentru următoarele trimestre. Potrivit acestuia, prețurile biletelor ar putea scădea ușor în perioada iulie-septembrie, însă perspectivele pentru finalul anului și începutul lui 2027 sunt mult mai incerte.

„Dacă prețurile petrolului rămân ridicate și anul viitor, cred că vom vedea o creștere semnificativă a tarifelor aeriene”, a avertizat șeful Ryanair.

Prețul petrolului Brent s-a menținut joi peste pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul temerilor privind escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și posibilele consecințe asupra aprovizionării globale cu energie. În același timp, petrolul american WTI a urcat cu 1,4%, până la 97,4 dolari pe baril.

Scumpirea petrolului afectează costurile de operare ale unui avion

Scumpirea petrolului se reflectă direct în costurile operatorilor aerieni. Potrivit datelor Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), combustibilul pentru aviație a ajuns la 171 de dolari pe baril în săptămâna încheiată la 4 septembrie, cu aproximativ 90% peste media înregistrată în anul precedent.

Ryanair beneficiază însă de o anumită protecție împotriva volatilității pieței, datorită contractelor de hedging prin care și-a asigurat în avans o parte importantă din necesarul de combustibil. Compania are acoperit 80% din necesarul pentru sezonul de vară.

pasageri avion

pasageri avion / sursa foto: dreamstime.com

Pentru 2027, Ryanair a blocat deja un preț de 67 de dolari pe baril pentru combustibilul asigurat, în timp ce pentru 2028 are acoperit aproximativ 15% din necesar, la 85 de dolari pe baril.

Profitul Ryanair, în scădere

Costurile ridicate au afectat deja rezultatele companiei. Profitul Ryanair din primul trimestru a scăzut cu 34%, după ce izbucnirea conflictului dintre SUA și Iran, la 28 februarie, a determinat o parte dintre consumatori să amâne rezervările.

Pentru a susține cererea, compania a redus prețurile biletelor de avion și a anunțat că nu va introduce suprataxe pentru combustibil în sezonul de vară, indiferent de evoluția petrolului.

Stiri calde

11:22 - Escrocii folosesc deepfake pentru investiții și „leacuri minune”. Cum pot fi recunoscute capcanele online

11:13 - Ce va face Nadia Comăneci în juriul „Românii au talent”. Cum caută concurentul de 10

11:03 - Atac ucrainean în Rusia. O rafinărie Rosneft și un depozit Ozon au luat foc

10:54 - Inflația a scăzut puternic în august 2026, până la 6,2%

10:43 - Vremea se răcește accentuat în București, deși luna septembrie se încheie va fi ceva mai caldă decât de obicei

10:32 - „Rochia răzbunării” a Prințesei Diana, scoasă la licitație. Cât ar putea valora

HAI România!

Măștile puterii și veșnica vie: De la petrecerile PCR la „Terroir”-ul Noului Capitalist

Măștile puterii și veșnica vie: De la petrecerile PCR la „Terroir”-ul Noului Capitalist

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Comaroni se teme de folosirea AI pentru controlul societății

Andronic despre AI: Speram că îl vom folosi ca pe o secretară. Secretarele suntem noi

Andronic despre AI: Speram că îl vom folosi ca pe o secretară. Secretarele suntem noi

Proiecte speciale