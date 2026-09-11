Biletele de avion ar putea deveni mai scumpe anul viitor, în cazul în care prețurile petrolului se vor menține la niveluri ridicate. Avertismentul vine de la Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, care atrage atenția, într-un interviu pentru CNBC, că majorarea costurilor pentru combustibilul de aviație pune o presiune tot mai mare asupra companiilor aeriene.

O’Leary a declarat, înaintea adunării generale anuale a Ryanair, că evoluția tarifelor aeriene este dificil de anticipat pentru următoarele trimestre. Potrivit acestuia, prețurile biletelor ar putea scădea ușor în perioada iulie-septembrie, însă perspectivele pentru finalul anului și începutul lui 2027 sunt mult mai incerte.

„Dacă prețurile petrolului rămân ridicate și anul viitor, cred că vom vedea o creștere semnificativă a tarifelor aeriene”, a avertizat șeful Ryanair.

Prețul petrolului Brent s-a menținut joi peste pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul temerilor privind escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și posibilele consecințe asupra aprovizionării globale cu energie. În același timp, petrolul american WTI a urcat cu 1,4%, până la 97,4 dolari pe baril.

Scumpirea petrolului se reflectă direct în costurile operatorilor aerieni. Potrivit datelor Asociației Internaționale de Transport Aerian (IATA), combustibilul pentru aviație a ajuns la 171 de dolari pe baril în săptămâna încheiată la 4 septembrie, cu aproximativ 90% peste media înregistrată în anul precedent.

Ryanair beneficiază însă de o anumită protecție împotriva volatilității pieței, datorită contractelor de hedging prin care și-a asigurat în avans o parte importantă din necesarul de combustibil. Compania are acoperit 80% din necesarul pentru sezonul de vară.

Pentru 2027, Ryanair a blocat deja un preț de 67 de dolari pe baril pentru combustibilul asigurat, în timp ce pentru 2028 are acoperit aproximativ 15% din necesar, la 85 de dolari pe baril.

Costurile ridicate au afectat deja rezultatele companiei. Profitul Ryanair din primul trimestru a scăzut cu 34%, după ce izbucnirea conflictului dintre SUA și Iran, la 28 februarie, a determinat o parte dintre consumatori să amâne rezervările.

Pentru a susține cererea, compania a redus prețurile biletelor de avion și a anunțat că nu va introduce suprataxe pentru combustibil în sezonul de vară, indiferent de evoluția petrolului.