Românii care aleg să meargă la mare în luna septembrie pot beneficia de prețuri mai mici față de perioada de vârf a sezonului estival. Tarifele pentru cazare pe litoralul românesc scad cu 21% față de luna august, iar o noapte costă, în medie, 82 de euro. O analiză realizată de agenția de turism online Travelminit arată că valoarea medie a unei rezervări pe litoral ajunge în septembrie la aproximativ 227 de euro.

Comparativ cu luna august, când media era de circa 331 de euro, suma este cu 31% mai mică. Tariful mediu este de aproape 82 de euro pe noapte, în timp ce costul mediu ajunge la 35 de euro de persoană pe noapte. În același timp, turiștii rezervă, în medie, trei nopți.

„Septembrie rămâne una dintre cele mai bune alternative pentru românii care își doresc câteva zile la mare, dar caută tarife mai mici și o atmosferă mai liniștită decât în vârful sezonului. Valoarea medie a unei rezervări este cu aproximativ 31% mai mică decât în august, iar tariful mediu pe noapte scade cu 21%. Printre cei care aleg litoralul în această perioadă se numără familiile cu bebeluși sau copii mici, care nu depind încă de calendarul școlar, pensionarii, angajații din turism și HoReCa care au lucrat în lunile de vârf, dar și studenții care nu au început încă anul universitar”, spun reprezentanții agenției.

Diferențele de preț sunt importante în funcție de stațiunea aleasă și de durata sejurului.

În Tuzla, 2 Mai, Costinești și Constanța, valoarea medie a unei rezervări se situează între 127 și 149 de euro. În Eforie Nord, Năvodari, Mangalia și Mamaia, media ajunge la aproximativ 205-211 euro pentru o rezervare.

La celălalt capăt al clasamentului se află stațiuni precum Olimp, Cap Aurora și Jupiter. Aici, valoarea medie a unei rezervări urcă la 310 euro în Olimp, 324 de euro în Cap Aurora și 363 de euro în Jupiter.

Turiștii care urmăresc în primul rând un buget redus găsesc cele mai mici tarife medii pe noapte în Tuzla și Costinești.

„Cele mai accesibile tarife medii pe noapte din septembrie se înregistrează în Tuzla și Costinești, cu aproximativ 56 de euro, urmate de 2 Mai, Constanța și Techirghiol, unde media este de 63-64 de euro pe noapte. Eforie Nord și Mangalia rămân, de asemenea, opțiuni sub pragul de 70 de euro pe noapte”, se mai precizează în document.

Unele dintre cele mai cunoscute stațiuni de pe litoral au înregistrat scăderi importante ale tarifelor față de luna august.

Saturn are cea mai mare reducere a tarifului mediu pe noapte, de 34,8%, de la 124 de euro la 81 de euro. Năvodari urmează cu o scădere de 34,3%, în timp ce în Mamaia tariful este mai mic cu 33,3%.

În Costinești, reducerea ajunge la 32,9%. Tarifele scad cu 32,1% în Venus și Mangalia și cu 31,7% în Neptun.

Septembrie este preferată de persoanele care își pot organiza concediul în afara perioadei de vacanță școlară și care urmăresc să reducă bugetul alocat cazării.

„Septembrie este potrivită pentru turiștii care pot călători în afara vacanței școlare și vor să controleze mai bine bugetul. Datele arată reduceri consistente în multe dintre stațiunile mari, inclusiv Mamaia, Năvodari, Costinești, Mangalia și Neptun. În același timp, cele mai multe rezervări sunt pentru sejururi scurte, ceea ce confirmă interesul pentru minivacanțe la mare”, transmit reprezentanții agenției de turism online.

Datele arată că 74,2% dintre rezervările pentru luna septembrie sunt pentru una până la trei nopți. Sejururile cuprinse între patru și șapte nopți reprezintă 25,3% din total, în timp ce rezervările pentru cel puțin opt nopți ajung la doar 0,5%.

Analiza ia în calcul atât stațiunile mari, cât și destinațiile mai mici de pe litoral, printre care Mamaia, Năvodari, Eforie, Costinești, Neptun și Olimp.