Administrația președintelui Donald Trump a reluat săptămâna trecută procesarea cererilor de viză de imigrare pentru Ungaria și Polonia, în timp ce programările pentru astfel de vize rămân suspendate temporar în alte misiuni diplomatice americane, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, citate de Reuters.

Decizia de a acorda prioritate vizelor de imigrare la ambasadele SUA din cele două țări a venit de la Casa Albă, au declarat două dintre surse. Motivul pentru care Ungaria și Polonia au fost tratate diferit nu este clar.

Măsura este importantă pentru persoanele care încearcă să se mute permanent în Statele Unite, în special pentru beneficiarii unor vize bazate pe relații de familie.

Reuters nu a putut stabili imediat de ce administrația americană a acordat o atenție specială celor două țări. Trump și consilierii săi au cultivat însă relații cu aliați politici de extremă dreapta din Ungaria și Polonia.

Președintele american l-a susținut public pe fostul premier ungar Viktor Orban, învins la alegerile din aprilie, și pe președintele naționalist al Poloniei, Karol Nawrocki. Alegerea lui Nawrocki a dus la tensiuni cu guvernul centrist condus de premierul Donald Tusk.

În mai, Reuters relata că Christopher Landau, secretar adjunct de stat al SUA, le-a cerut unor oficiali de rang înalt din Departamentul de Stat să faciliteze obținerea unei vize americane pentru un fost ministru polonez urmărit pentru acuzații de corupție, care se refugiase în Ungaria.

Casa Albă a trimis solicitarea de comentarii către Departamentul de Stat. Un purtător de cuvânt al instituției nu a explicat de ce a fost reluată procesarea vizelor de imigrare pentru Ungaria și Polonia.

În ianuarie, Departamentul de Stat a anunțat suspendarea temporară a procesării vizelor de imigrare pentru 75 de țări. Măsura viza state în care solicitanții erau considerați expuși unui risc ridicat de a deveni dependenți de ajutoare publice în Statele Unite.

Politica a fost contestată în instanță, iar pe 21 august judecătoarea federală Jeannette A. Vargas a decis că suspendarea este „vădit ilegală”. În zilele următoare, Departamentul de Stat a cerut misiunilor diplomatice americane din întreaga lume să anuleze programările pentru interviurile de imigrare, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Instituția a confirmat pe 25 august că pauza globală urma să rămână în vigoare până când angajații primeau instruire suplimentară privind evaluarea capacității solicitanților de a se întreține în SUA fără să depindă de beneficii publice.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că programările erau ajustate pentru a permite desfășurarea noii instruiri.

„Atunci când apar instrucțiuni actualizate pentru solicitanții de viză sau modificări ale programărilor pentru interviuri, ambasadele și consulatele comunică aceste informații direct solicitanților”, a transmis acesta.

Guvernul american a precizat într-un document depus în instanță că interviurile urmau să fie reprogramate temporar până la 31 august. Totuși, reluarea completă a activității ar putea dura mai mult, deoarece noul program de instruire presupune pregătirea personalului la nivelul fiecărei misiuni diplomatice.

Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, ambasadele și consulatele trebuie să se instruiască pe baza materialelor transmise de la Washington. Ulterior, un ofițer consular trebuie să viziteze fiecare misiune pentru a certifica finalizarea instruirii.

Pe forumuri online, persoane din mai multe țări, inclusiv Peru, Regatul Unit și India, au relatat că programările lor au fost anulate până în septembrie. Aceste relatări nu confirmă însă situația fiecărei misiuni diplomatice.

Ambasadele și consulatele SUA efectuează în mod obișnuit sute de mii de interviuri pentru vize de imigrare în fiecare an. Cei mai mulți solicitanți sunt rude ale cetățenilor americani sau ale rezidenților permanenți.

În 2024, ultimul an al administrației Biden, Statele Unite au emis aproximativ 600.000 de vize de imigrare. Suspendarea anunțată în ianuarie a afectat solicitanți din țări precum Brazilia, Columbia și Uruguay, dar și din state balcanice, precum Bosnia și Albania, sau din Asia de Sud, inclusiv Pakistan și Bangladesh.

Reluarea procesării în Ungaria și Polonia reprezintă o excepție față de pauza menținută în alte misiuni diplomatice. Departamentul de Stat nu a oferit un calendar public pentru revenirea la programul obișnuit în toate țările.