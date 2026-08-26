SUA se pregătesc pentru o decizie majoră în domeniul imigrației. Guvernul american intenționează să revoce vizele de afaceri și de turism ale unui număr semnificativ de cetățeni străini care au depus cereri de azil pe teritoriul american. Informația a fost confirmată de către reprezentanții Departamentului de Stat, anunță AFP.

Reprezentanții administrației americane lucrează îndeaproape pentru a depista situațiile în care scopul inițial al vizitei nu a fost respectat.

„Lucrăm în coordonare cu DHS (Departamentul pentru Securitate Internă) pentru a identifica şi revoca vizele de non-imigraţie ale cetăţenilor străini care au venit în Statele Unite pretinzând că sunt vizitatori pe termen scurt, dar care apoi depun cereri de azil pentru a rămâne aici permanent”, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, confirmând informaţii de presă anterioare.

Nerespectarea scopului vizei este considerată o abatere gravă de la legislația privind imigrația. „Obţinerea unei vize în scopul de a cere azil este o fraudă, ceea ce justifică revocarea vizei”, a adăugat el.

Informațiile vehiculate în spațiul public indică o amploare fără precedent a acestui proces de revocare. În presa americană s-a vorbit despre posibilitatea anulării a până la 200.000 de vize, ceea ce ar reprezenta un nivel record.

Departamentul de Stat nu a confirmat şi nici nu a infirmat această cifră, subliniind că procesul se va desfăşura 'în mod treptat'.

Acțiunea curentă se înscrie într-o serie mai amplă de decizii luate în domeniul imigrației de la începutul anului. La începutul lunii august, Departamentul de Stat a anunţat că, de la revenirea la putere a preşedintelui Donald Trump în ianuarie 2025, aproximativ 175.000 de cetăţeni străini din Statele Unite şi-au văzut vizele revocate din diferite motive, precum activităţi infracţionale, conducerea sub influenţa substanţelor interzise sau „celebrarea” asasinării conservatorului Charlie Kirk.

Combaterea imigrației ilegale rămâne un pilon central al politicilor promovate la Washington. Preşedintele Trump a făcut din combaterea imigraţiei ilegale o prioritate, expulzând masiv astfel de imigranţi, dar şi restricţionând semnificativ intrarea legală a cetăţenilor străini şi pedepsind sever străinii care depăşesc termenul de şedere în Statele Unite.

Măsurile restrictive întâmpină însă obstacole în instanțele de judecată. Mai multe dintre măsurile sale emblematice au fost însă anulate de justiţie.

Un exemplu recent de blocaj juridic vizează procedurile de acordare a rezidenței permanente. O judecătoare federală a decis vinerea trecută ca îngheţarea, decretată în ianuarie pentru 75 de ţări, a procedurilor de viză care permit rezidenţa permanentă în Statele Unite este ilegală.