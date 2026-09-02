Departamentul de Stat al SUA analizează o propunere prin care părinții care solicită pașapoarte pentru copiii lor ar urma să prezinte documente care să dovedească propria cetățenie sau statutul de imigrant. Măsura face parte din eforturile administrației Donald Trump de a limita aplicarea cetățeniei prin naștere și poate avea implicații inclusiv pentru cetățenii străini care merg în Statele Unite pentru a naște.

Proiectul de directive, analizat de Reuters, oferă primele detalii despre modul în care Departamentul de Stat ar putea pune în aplicare ordinul executiv semnat de Trump la 6 august, prin care administrația americană vizează în special așa-numitul „turism pentru naștere”.

Potrivit proiectului, Departamentul de Stat ar urma să solicite informații despre părinți și documente care să dovedească cetățenia sau statutul lor de imigrant atunci când este depusă o cerere de pașaport pentru un copil.

Pentru părinții cetățeni americani, printre documentele acceptate s-ar putea număra un pașaport american valabil sau un certificat de naștere. În cazul părinților care nu sunt cetățeni americani, ar putea fi solicitate documente privind statutul de imigrație, precum formularul I-94 sau cardul de rezidență permanentă, cunoscut drept „green card”.

Informațiile ar urma să fie folosite pentru a stabili dacă un copil intră sau nu sub incidența prevederilor noului ordin executiv și dacă îndeplinește condițiile pentru obținerea cetățeniei.

Pentru românii care merg în Statele Unite, propunerea este relevantă deoarece administrația Trump urmărește să limiteze situațiile în care cetățenia americană este obținută la naștere.

Ordinul din 6 august este concentrat în special asupra „turismului pentru naștere”, prin care femei din alte țări călătoresc în SUA pentru a naște, astfel încât copiii lor să poată obține cetățenia americană.

Totuși, noua directivă analizată de Departamentul de Stat ar introduce verificări mai ample în procesul de eliberare a pașapoartelor pentru copii.

În prezent, părinții copiilor născuți în Statele Unite trebuie să demonstreze legătura de filiație și să prezinte un document de identitate cu fotografie atunci când solicită pașaportul copilului.

Părinții trebuie, de asemenea, să indice în formularul de solicitare dacă sunt cetățeni americani. În procedura actuală, însă, nu li se cere să depună documente justificative pentru această declarație privind cetățenia.

Propunerea analizată de Departamentul de Stat ar schimba această procedură, prin introducerea obligației de a prezenta dovezi privind statutul părinților.

Ordinul executiv din 6 august are o aplicare mai restrânsă decât încercarea anterioară a administrației Trump de a limita cetățenia prin naștere. Noua măsură vizează în principal situațiile asociate „turismului pentru naștere”, însă prevede și excluderi pentru anumite categorii de copii.

Potrivit proiectului de directive, cetățenia ar putea fi refuzată în cazul copiilor ai căror părinți lucrează pentru un guvern străin în Statele Unite, sunt implicați în fraude sau în tranzacții comerciale destinate obținerii cetățeniei ori sunt clasificați drept „străini inamici”.

Ordinul ar acorda cetățenia americană la naștere doar în anumite condiții, între care existența cel puțin a unui părinte cetățean american sau rezident permanent legal.

Limitarea cetățeniei prin naștere reprezintă una dintre prioritățile administrației Trump în cadrul politicilor sale privind imigrația.

O încercare anterioară de restrângere a cetățeniei prin naștere a fost contestată în instanță. Curtea Supremă a SUA a stabilit, cu un vot de 6 la 3, că ordinul respectiv era ilegal, majoritatea judecătorilor considerând că încălca prevederile privind cetățenia din al 14-lea Amendament al Constituției.

În urma acelei decizii, administrația Trump a continuat să caute modalități de aplicare a politicii printr-un ordin cu un domeniu mai restrâns.

Și ordinul din 6 august este contestat în justiție. Avocații care au inițiat acțiuni colective în numele copiilor care ar putea fi privați de cetățenie în baza măsurii au cerut judecătorilor federali să împiedice intrarea în vigoare a ordinului.

Una dintre acțiuni este analizată de judecătoarea federală Deborah Boardman, numită în funcție de președintele democrat Joe Biden. La o audiere desfășurată vineri, în Greenbelt, Maryland, Boardman și-a exprimat scepticismul față de ceea ce a descris drept un ordin „fără precedent”.

Judecătoarea le-a permis reclamanților să își modifice acțiunea pentru a putea analiza posibilitatea blocării ordinului.

Avocații Departamentului Justiției au susținut că impunerea unei măsuri de restricție ar fi inadecvată în acest moment.

Argumentul lor este că acțiunea în instanță ar fi prematură, întrucât agențiile federale nu au publicat încă orientările privind modul concret în care va fi pus în aplicare ordinul prezidențial.

În prezent, propunerea Departamentului de Stat nu reprezintă o modificare deja intrată în vigoare a procedurii de eliberare a pașapoartelor. Documentele oficiale ale Departamentului de Stat precizează că modificările procedurilor de pașapoarte legate de ordinul privind cetățenia nu sunt, deocamdată, în vigoare.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Pigott, a declarat că administrația Trump urmărește să protejeze „sensul și valoarea cetățeniei americane” și că procesul de eliberare a pașapoartelor trebuie să reflecte acest obiectiv.