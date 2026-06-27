Cum arată noul pașaport al SUA. Documentul conține și imaginea lui Donald Trump

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a prezentat noul pașaport american realizat în ediție limitată pentru marcarea a 250 de ani de la fondarea SUA. Documentul include o imagine a liderului de la Casa Albă și face parte din seria de materiale pregătite pentru aniversarea care va fi sărbătorită în 2026.

Donald Trump a prezentat pe platforma Truth Social noua versiune a pașaportului aniversar, însoțind imaginea documentului cu un mesaj adresat celor care îl vor utiliza.

„Noul paşaport al SUA, pe care scrie: Bine aţi venit, dar purtaţi-vă frumos!”, a scris Trump pe platforma Truth Social.

Imaginea publicată îl prezintă pe președintele american sprijinit de biroul Resolute Desk, în timp ce în fundal apare textul original al Declarației de Independență. În partea de jos a paginii este imprimată semnătura lui Donald Trump, iar pe pagina alăturată se regăsește tabloul „Declaraţia de Independenţă”, realizat de John Trumbull.

Noul pașaport pare să folosească o reprezentare a lui Donald Trump inspirată din portretul aflat la Smithsonian National Portrait Gallery din Washington. Totodată, imaginea este diferită de cele publicate anterior în acest an de Departamentul de Stat, care utilizau o altă reprezentare a președintelui. Ulterior, în cursul zilei de vineri, contul oficial al Casei Albe de pe platforma X a distribuit aceeași fotografie publicată pe Truth Social, însoțită de mesajul:

„Noul paşaport al SUA pentru a celebra 250 de ani ai Americii”.

După publicarea imaginilor, Casa Albă a fost întrebată dacă aceasta este versiunea oficială a pașaportului aniversar dedicat celor 250 de ani de la fondarea Statelor Unite. Reprezentanții administrației au direcționat solicitările de informații către Departamentul de Stat, iar CNN a transmis că a cerut, la rândul său, un punct de vedere din partea instituției.

Noul document de călătorie în ediție limitată a fost anunțat pentru prima dată în luna aprilie, în cadrul programului dedicat aniversării a 250 de ani de la înființarea Statelor Unite.

La acel moment, acesta a fost prezentat drept „un paşaport american în ediţie limitată pentru a celebra momentul istoric al celei de-a 250-a aniversări a Americii”, care va include „elemente grafice personalizate şi imagini îmbunătăţite pe coperţile din faţă, din spate şi din interior”.

Tot în luna aprilie, un oficial a declarat pentru sursa citată anterior că noul pașaport „va fi documentul emis în mod implicit de Agenţia de Paşapoarte din Washington, atunci când va deveni disponibil”, pentru persoanele care își reînnoiesc personal documentul în cadrul acestei agenții.

„Opţiunile online sau celelalte locaţii vor continua să utilizeze designul actual al paşaportului”, a precizat oficialul.

În prezent, coperta interioară din față a pașaportului american conține imaginea picturii realizate de Percy Moran, în care este reprezentat Francis Scott Key în dimineața de după bombardamentul Fortului McHenry, confruntarea care l-a inspirat să scrie versurile ce aveau să devină imnul național al Statelor Unite. Pe aceeași pagină sunt tipărite și versurile imnului.

Prin noul document aniversar, autoritățile americane marchează împlinirea a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, păstrând în același timp elemente grafice inspirate din istoria și simbolurile țării.