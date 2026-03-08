Social

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea unui pașaport și cât durează procesul

Ce acte sunt necesare pentru eliberarea unui pașaport și cât durează procesul
Pașaportul este unul dintre documentele pe care cetățenii români îl solicită atunci când plănuiesc o călătorie în afara țării, documentul fiind necesar pentru trecerea frontierelor în numeroase state din afara Uniunii Europene. Eliberarea lui presupune depunerea unor acte și respectarea unei proceduri stabilite de autorități.

Documentele necesare pentru eliberarea pașaportului

Pentru cetățenii români majori cu domiciliul în România, solicitarea unui pașaport simplu electronic presupune prezentarea câtorva documente esențiale. În primul rând, solicitantul trebuie să prezinte cartea de identitate valabilă, în original. În situația în care persoana deține o carte de identitate provizorie, aceasta trebuie însoțită de certificatul de naștere, tot în original.

Un alt document necesar este dovada plății taxei pentru pașaport. Aceasta poate fi prezentată în format tipărit sau electronic și trebuie să includă datele persoanei pentru care se solicită documentul, precum și suma achitată. De asemenea, dacă solicitantul a avut un pașaport anterior, acesta trebuie prezentat la momentul depunerii cererii. Autoritățile pot solicita și alte documente în situații speciale, de exemplu atunci când există schimbări ale datelor de identitate sau alte circumstanțe juridice.

În cazul minorilor, lista documentelor diferă. Pe lângă certificatul de naștere al copilului, trebuie prezentate documentele de identitate ale părinților sau ale reprezentantului legal și declarațiile prin care aceștia își exprimă acordul pentru eliberarea pașaportului.

Documente

Documente. Sursa foto: Freepik

Tipurile de pașapoarte și valabilitatea acestora

În România există două tipuri principale de pașapoarte: pașaportul simplu electronic și pașaportul simplu temporar.

Pașaportul simplu electronic este cel mai utilizat document de călătorie. Acesta conține un cip electronic în care sunt stocate date biometrice și informații despre titular. Valabilitatea documentului diferă în funcție de vârstă: 10 ani pentru persoanele peste 18 ani, 5 ani pentru cei cu vârsta între 12 și 18 ani și 3 ani pentru copiii sub 12 ani.

Pașaportul simplu temporar are o valabilitate mai scurtă, de regulă 12 luni, și este emis în situații urgente sau atunci când pașaportul electronic nu poate fi eliberat în timp util.

Taxa pentru eliberarea pașaportului

Eliberarea pașaportului implică plata unei taxe stabilite de autorități. Începând cu 2025, contravaloarea pașaportului simplu electronic depus la serviciile de pașapoarte din România este de aproximativ 265 de lei. Plata poate fi realizată la casieriile CEC Bank, la stațiile SelfPay sau online prin platforma Ghiseul.ro.

Telefon mobil

Telefon mobil. Sursa foto: Freepik

După efectuarea plății, solicitantul trebuie să prezinte dovada tranzacției la momentul depunerii documentelor.

Cât durează eliberarea pașaportului

Termenul de eliberare a pașaportului simplu electronic depinde de locul în care este depusă cererea și de perioada în care solicitantul face programarea. Pentru solicitările depuse în România, documentul este emis, de regulă, în aproximativ cinci zile lucrătoare de la momentul depunerii actelor și preluării datelor biometrice.

După emitere, pașaportul poate fi ridicat direct de la serviciul public comunitar de pașapoarte unde a fost depusă cererea. Solicitantul are și posibilitatea de a opta pentru livrarea documentului prin curier, la adresa indicată în momentul depunerii cererii.

