Eliberarea cărții de identitate în 2026. Tot ce trebuie să știi despre acte, taxe și termene

Fie că urmează să obții pentru prima dată cartea de identi , fie că trebuie să o schimbi după expirare, este important să cunoști pașii și documentele necesare pentru eliberarea acesteia în 2026. Începând cu vara anului 2021, românii pot opta pentru cartea de identitate cu cip, care include date biometrice precum imaginea feței, amprentele a două degete și semnătura digitală, conform informațiilor disponibile pe hub.mai.gov. Noile cărți de identitate au dimensiuni similare cu cele ale unui permis de conducere, însă nu sunt obligatorii: cetățenii pot alege și varianta simplă.

Minorii care solicită cartea de identitate pentru prima dată trebuie să fie însoțiți de un părinte sau reprezentant legal și să prezinte:

cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată de minor și părinte/reprezentant legal;

certificatul de naștere (original și copie);

actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal

document care face dovada adresei de domiciliu (original și copie);

certificatul de căsătorie al părinților sau hotărârea de divorț, după caz;

chitanta pentru contravaloarea cărții de identitate, în valoare de 7 lei, achitabilă la oficiile Poștei Române, CEC Bank sau la ghișeu.

Pentru cei care au împlinit 18 ani, sunt necesare următoarele documente:

cererea pentru eliberarea cărții de identitate;

certificatul de naștere (original și copie);

documentul care atestă adresa de domiciliu;

declarația unuia dintre părinți sau a unei terțe persoane care confirmă identitatea solicitantului;

fișa cu amprente realizată de unitatea de poliție de la domiciliu;

chitanta pentru plata taxei de 7 lei.

Prezența unuia dintre părinți rămâne obligatorie la depunerea actelor, chiar și la această vârstă.

Cartea de identitate provizorie se poate elibera dacă nu sunt disponibile toate documentele pentru cartea normală și are valabilitate de un an. Pentru aceasta sunt necesare:

cererea pentru eliberarea buletinului;

trei fotografii tip 3×4 cm cu banda albă de 7 mm la bază;

documentele care dovedesc identitatea, starea civilă și adresa;

chitanta pentru contravaloarea cărții provizorii, în valoare de 1 leu.

Eliberarea cărții de identitate se achită în mod normal cu 7 lei, pentru varianta simplă taxa este de 40 de lei, iar pentru cartea electronică de identitate 70 de lei, însă prima este gratuită în limita fondurilor PNRR. Plata se poate face la ghișeu, Poșta Română sau CEC Bank.

Termenul de eliberare este de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii cu încă 15 zile. Nu se percepe taxă pentru eliberarea în regim de urgență.

Potrivit datelor disponibile pe hub.mai.gov.ro, cartea de identitate se eliberează în mai multe situații, printre care expirarea vechiului act, modificarea numelui sau a datei nașterii, schimbarea domiciliului, deteriorarea sau pierderea documentului, precum și la cerere sau în cazul dobândirii cetățeniei române.

De asemenea, se acordă în situații speciale, cum ar fi schimbarea sexului, actualizarea imaginii faciale sau atribuirea unui nou cod numeric personal.

Pentru cartea electronică de identitate (CEI), cetățenii trebuie să se programeze online prin platforma hub.mai.gov.ro. Ulterior, se prezintă la ghișeul de lucru pentru depunerea cererii și a documentelor necesare, prezentate în original. Funcționarii verifică actele, le restituie titularului și încep procesarea cererii.

Procedura include preluarea imaginii faciale, iar pentru CEI se adaugă și amprentele a două degete. Cererea este analizată și transmisă spre confecționarea actului, iar după emitere, cartea de identitate este înmânată solicitantului. Depunerea cererii se realizează doar în prezența titularului, nefiind posibilă pe bază de procură specială.