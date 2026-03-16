SUA și China discută la Paris noi acorduri comerciale înaintea unei posibile întâlniri Trump–Xi

Discuțiile dintre oficiali economici de top din SUA și China au continuat la Paris și ar putea pregăti terenul pentru eventuale acorduri în domenii precum agricultura, mineralele critice și mecanismele de gestionare a comerțului bilateral, potrivit Reuters.

Negocierile au loc înaintea unei posibile întâlniri între președintele american Donald Trump și liderul chinez Xi Jinping, programată inițial pentru sfârșitul lunii martie, potrivit unor surse citate de Reuters.

Întâlnirile au avut loc la sediul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) din capitala Franței și au fost conduse de secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și vicepremierul chinez He Lifeng.

Surse apropiate negocierilor au declarat pentru Reuters că dialogul dintre cele două delegații a fost „remarcabil de stabil” și că ar putea duce la stabilirea unor rezultate concrete care să fie discutate ulterior de liderii celor două state.

Potrivit acelorași surse, aceste rezultate ar putea deveni „livrabile” pentru vizita pe care Donald Trump ar urma să o facă în China la sfârșitul lunii martie. Cu toate acestea, decizia finală privind eventualele acorduri sau anunțuri aparține liderilor celor două țări.

Într-un interviu acordat publicației Financial Times și publicat duminică, Donald Trump a declarat că vizita ar putea fi amânată, în contextul presiunilor asupra Beijingului pentru a contribui la deblocarea Strâmtorii Hormuz, închisă de Iran. „Am putea amâna”, a spus Trump despre această călătorie.

Delegațiile americană și chineză s-au întâlnit timp de peste șase ore duminică la sediul OCDE, organizație formată în principal din state dezvoltate, din care China nu face parte.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții Chinei au indicat disponibilitatea de a analiza creșterea importurilor de produse agricole din Statele Unite. Printre acestea se numără carnea de pasăre, carnea de vită și anumite culturi agricole care nu includ soia.

O sursă implicată în negocieri a precizat că Beijingul își menține angajamentul de a cumpăra anual 25 de milioane de tone de soia americană în următorii trei ani, conform armistițiului comercial convenit între Donald Trump și Xi Jinping în octombrie 2025.

Reprezentanții Trezoreriei SUA și ai biroului reprezentantului comercial american au refuzat să ofere detalii despre discuții, iar oficialii chinezi nu au făcut declarații presei la plecarea de la întâlnirea de duminică.

Într-o declarație publicată luni, Ministerul Comerțului din China a criticat investigația comercială inițiată de Statele Unite privind munca forțată și a cerut Washingtonului „să își corecteze acțiunile greșite”.

Agenția oficială chineză Xinhua a afirmat într-un comentariu publicat duminică că progrese semnificative în cooperarea economică dintre cele două state ar putea contribui la stabilizarea economiei globale, descrisă ca fiind fragilă.

În timpul negocierilor, cele două părți au discutat și despre crearea unor noi mecanisme instituționale menite să gestioneze relațiile comerciale și investițiile dintre cele două economii.

Sursele citate de Reuters au menționat ideea înființării unui „Consiliu al Comerțului” și a unui „Consiliu al Investițiilor” între Statele Unite și China. Discuțiile tehnice privind aceste structuri urmau să continue luni.

Unul dintre participanții la negocieri a explicat că proiectul Consiliului Comerțului este mai avansat și ar avea rolul de a identifica produse și sectoare în care schimburile comerciale ar putea crește într-un mod echilibrat, fără a afecta securitatea națională sau lanțurile de aprovizionare strategice.

În ceea ce privește Consiliul Investițiilor, acesta nu ar stabili politici generale, ci ar aborda „probleme specifice de investiții” care pot apărea între cele două economii.

Un alt subiect important abordat la Paris a fost accesul companiilor americane la minerale critice produse în China. Oficialii americani au ridicat în special problema accesului limitat la itriu, un element utilizat, printre altele, în turbinele motoarelor de avion.

Potrivit unei surse, cele două delegații „au găsit unele modalități de a relaxa” situațiile mai dificile legate de mineralele critice, fără a oferi însă detalii suplimentare.

Înaintea negocierilor, reprezentantul comercial al SUA, Jamieson Greer, a declarat într-un interviu pentru CNBC că Washingtonul urmărește să mențină fluxul de pământuri rare necesare industriei americane.

„Vrem să ne asigurăm că vom continua să primim pământurile rare de care avem nevoie pentru baza noastră de producție”, a spus Greer.

De asemenea, partea americană a subliniat interesul pentru creșterea achizițiilor chineze de avioane Boeing și de resurse energetice americane, inclusiv cărbune, petrol și gaze naturale.

Analiștii în comerț internațional consideră însă că, în contextul pregătirilor limitate și al atenției concentrate asupra conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran, perspectivele unor progrese comerciale majore rămân reduse în acest moment.

Wendy Cutler, fost negociator comercial american și actual responsabil al centrului de politici din Washington al Asia Society, a declarat:

„Având în vedere că liderii ar putea să se întâlnească de până la patru ori în acest an, aceste rezultate pot fi distribuite și anunțate treptat pe parcursul anului”.

Printre întâlnirile posibile se numără o eventuală vizită a lui Xi Jinping la Washington, summitul APEC găzduit de China în noiembrie și summitul G20 organizat de Statele Unite în decembrie.