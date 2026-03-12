SUA declanșează o anchetă asupra practicilor comerciale neloiale ale partenerilor

Justiția din SUA a lansat o nouă anchetă asupra unora dintre cei mai mari parteneri comerciali ai săi, după ce Curtea Supremă a anulat luna trecută o parte a politicilor tarifare ale președintelui Donald Trump, potrivit BBC.

Miercuri, reprezentantul american pentru comerț, Jamieson Greer, a declarat că ancheta privind practicile comerciale neloiale conform Secțiunii 301 ar putea duce la noi taxe împotriva unor țări precum China, Uniunea Europeană, India, Japonia, Coreea de Sud și Mexic până în această vară.

Ancheta ar putea permite SUA să impună taxe de import asupra mărfurilor din oricare dintre țările despre care se constată că s-au angajat în practici comerciale neloiale.

Greer a declarat că speră să finalizeze anchetele înainte ca noile tarife temporare impuse de Trump la sfârșitul lunii februarie să expire, în iulie.

„Statele Unite nu își vor mai sacrifica baza industrială altor țări care ar putea exporta către noi problemele lor cu supracapacitate și producție”, a declarat Greer în anunț.

Printre alte țări investigate se numără Vietnam, Thailanda, Malaezia, Cambodgia, Singapore, Indonezia, Bangladesh, Elveția și Norvegia.

Canada, care este al doilea cel mai mare partener comercial al SUA, nu a fost menționată ca țintă a anchetei.

Această mișcare vine la câteva săptămâni după ce Curtea Supremă a decis că tarifele impuse de Trump unei serii de țări din întreaga lume în aprilie anul trecut au fost ilegale.

La scurt timp după decizie, președintele a anunțat un nou tarif global de 10%, numind decizia „teribilă” și criticând judecătorii care au respins politica sa comercială drept „proști”.

A doua zi, el a spus că taxa va fi de 15%, dar când a intrat în vigoare, rata percepută efectiv era de 10%.

De atunci, Trump și alți oficiali de rang înalt din administrația sa au declarat că taxa va fi majorată la 15%.

Ancheta oferă administrației Trump o modalitate de a-și reconstrui argumentele pentru o amenințare tarifară credibilă împotriva partenerilor comerciali.

De asemenea, aceasta are loc în contextul în care înalți oficiali americani urmează să se întâlnească cu omologii lor chinezi la Paris în acest weekend.

Se așteaptă ca aceste discuții să ajute la pregătirea terenului pentru ca Trump să se întâlnească cu președintele chinez Xi Jinping la Beijing, la sfârșitul lunii martie.