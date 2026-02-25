Statele Unite introduc un tarif global temporar de 10%. Casa Albă analizează majorarea la 15%

Statele Unite au început colectarea unui nou tarif global temporar de 10% pentru importuri, însă administrația președintelui Donald Trump analizează majorarea acestuia la 15%, potrivit unui oficial al Casa Albă, potrivit Reuters.

Evoluția vine într-un context de incertitudine privind politica comercială americană, după ce Curtea Supremă a invalidat anterior o serie de taxe vamale impuse în baza unei legi de urgență.

Tariful de 10% a intrat în vigoare la miezul nopții, fiind conceput ca o măsură temporară cu o durată de 150 de zile. Ordinul a fost semnat vineri, ca înlocuitor al unor taxe mai ample anulate de Curtea Supremă a Statelor Unite.

Ulterior, sâmbătă, președintele a declarat că intenționează să crească nivelul la 15%, fără ca până luni să fie emis un ordin prezidențial formal în acest sens.

Înainte de debutul colectării, U.S. Customs and Border Protection (CBP) a transmis transportatorilor o notificare în care preciza că rata aplicabilă este de 10%.

Documentul făcea referire la ordinul semnat vineri și menționa că, în afara produselor exceptate, importurile vor „fi supuse unei rate ad valorem suplimentare de 10%”.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru Reuters că președintele nu a renunțat la ideea majorării la 15%, însă nu a oferit detalii privind momentul implementării. În lipsa unui act executiv publicat, CBP poate aplica doar prevederile deja oficializate.

Notificarea CBP nu a inclus explicații privind utilizarea ratei de 10% în locul celei de 15% anunțate public. Situația a amplificat incertitudinea în rândul investitorilor și analiștilor.

„Per ansamblu, considerăm că rata efectivă a tarifelor va scădea în acest an și că lumea post-SCOTUS va vedea tarife mai mici decât perioada anterioară.”

Deși noul tarif este inferior așteptărilor inițiale, bursele globale au deschis marți în scădere. Indicii majori din SUA au încheiat însă ziua pe plus, susținuți de revenirea sectorului tehnologic.

Reclamanții care au câștigat procesul la Curtea Supremă au depus marți cereri în instanțele federale pentru punerea în aplicare a deciziei și inițierea procedurilor de rambursare. Liberty Justice Center a anunțat că, împreună cu avocatul Neal Katyal, a solicitat emiterea rapidă a unui mandat care să permită returnarea taxelor cu dobândă.

Președinta organizației, Sara Albrecht, a declarat: „Guvernul nu poate promite instanțelor că rambursările vor fi automate dacă tarifele ilegale sunt anulate la Curtea Supremă și apoi, după decizie, să spună că acele rambursări ar putea dura ani.”

Ea a adăugat:

„Este simplu: guvernul a impus ilegal o taxă americanilor și le-a luat banii. Îi vrem înapoi.”

Reuters a relatat anterior că veniturile colectate din tarifele invalidate ar depăși 175 de miliarde de dolari.

Noua taxă de 10% creează o perioadă de tranziție pentru Uniunea Europeană, care convenise anterior un acord comercial ce includea un tarif de bază de 15%.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a afirmat că oficialii americani au oferit asigurări privind respectarea acordului.

Ministerul Comerțului din China a transmis că Beijingul îndeamnă Washingtonul să renunțe la „tarifele unilaterale” și și-a exprim