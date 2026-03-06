Războiul trenuleț. Cum se poate întinde războiul din Iran

Pericolul extinderii războiului din Iran, care ar putea să devină apocaliptic, ținând cont de armele devastatoare care există în lume. Un subiect ce a fost dezbătut, azi, la podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro. Și la care invitați au fost Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră.

„Dacă te-ai lua după traducerea și descrierea Apocalipsei, în care descrierea reprezintă niște războaie nucleare de fapt, atunci e vai și amar de noi, dacă ăștia vor să facă Apocalipsa.

Uitați-vă acum că se încearcă masiv atragerea NATO în război. Deci n-a fost suficient când au intrat americanii cu evreii. Că au zis că se așteaptă să se termine în trei zile, după aia că termină într-o săptămână, în două săptămâni. Acum se vorăște de luni de zile. Nu le e suficient, da? Au atras acum Uniunea Europeană. UE și Europa. Că au bombardat, că a fost steag fals, că mulți pun și la îndoială chestiile astea acum, că nu știu de ce au venit. Deci atrag Europa, adică Macron ăla a mers, s-a dus la Washington, acolo au fost tot felul de discuții”, a spus Comaroni.

Jurnalistul e de părere că implicarea Uniunii Europene în conflictul din Iran ar însemna un Război Mondial. Implicit, Rusia s-ar simți vizată și situația ar deveni cu adevărat explozivă.

„Nu e suficient cu UE, da? Nu e suficient. Deci, deja când vine UE și intervine e un război mondial, da? În momentul în care vine UE și vine Macron, care zice că punem în Europa rachete nucleare, păi primul amenințat cu țintă e Kremlinul, e Moscova. Că deocamdată Israelul e mult mai aproape sau America care deține arme nucleare. Deci nu e vorba că bagă la noi la Deveselu.

Tu te duci și îl pui în șah pe Putin. Adică ce-ți dorești? Tu-ți dorești să-l implici pe Putin, să tragi după tine NATO și să-l implici pe Putin în război. Putin, tocmai, spusese că BRICS-ul nu înseamnă neapărat confruntare militară.

Că Putin are cel interes acum că e cu petrolul pe val împreună cu ăla din Emirate, împreună cu Trump, cu nu știu ce, și-a închis conducta iraniană. Deci Putin n-avea interes, dar tu îl forțezi să intre că îi pui arme nucleare în coastă”, a mai afirmat Bogdan Comaroni.