Războiul trenuleț. Cum se poate întinde războiul din Iran
- Nicolae Comănescu
- 6 martie 2026, 06:25
Pericolul extinderii războiului din Iran, care ar putea să devină apocaliptic, ținând cont de armele devastatoare care există în lume. Un subiect ce a fost dezbătut, azi, la podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro. Și la care invitați au fost Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră.
„Dacă te-ai lua după traducerea și descrierea Apocalipsei, în care descrierea reprezintă niște războaie nucleare de fapt, atunci e vai și amar de noi, dacă ăștia vor să facă Apocalipsa.
Uitați-vă acum că se încearcă masiv atragerea NATO în război. Deci n-a fost suficient când au intrat americanii cu evreii. Că au zis că se așteaptă să se termine în trei zile, după aia că termină într-o săptămână, în două săptămâni. Acum se vorăște de luni de zile. Nu le e suficient, da? Au atras acum Uniunea Europeană. UE și Europa. Că au bombardat, că a fost steag fals, că mulți pun și la îndoială chestiile astea acum, că nu știu de ce au venit. Deci atrag Europa, adică Macron ăla a mers, s-a dus la Washington, acolo au fost tot felul de discuții”, a spus Comaroni.
Pericolul întinderii unui conflict ce poate fi devastator
Jurnalistul e de părere că implicarea Uniunii Europene în conflictul din Iran ar însemna un Război Mondial. Implicit, Rusia s-ar simți vizată și situația ar deveni cu adevărat explozivă.
„Nu e suficient cu UE, da? Nu e suficient. Deci, deja când vine UE și intervine e un război mondial, da? În momentul în care vine UE și vine Macron, care zice că punem în Europa rachete nucleare, păi primul amenințat cu țintă e Kremlinul, e Moscova. Că deocamdată Israelul e mult mai aproape sau America care deține arme nucleare. Deci nu e vorba că bagă la noi la Deveselu.
Arme nucleare în coasta lui Putin
Tu te duci și îl pui în șah pe Putin. Adică ce-ți dorești? Tu-ți dorești să-l implici pe Putin, să tragi după tine NATO și să-l implici pe Putin în război. Putin, tocmai, spusese că BRICS-ul nu înseamnă neapărat confruntare militară.
Că Putin are cel interes acum că e cu petrolul pe val împreună cu ăla din Emirate, împreună cu Trump, cu nu știu ce, și-a închis conducta iraniană. Deci Putin n-avea interes, dar tu îl forțezi să intre că îi pui arme nucleare în coastă”, a mai afirmat Bogdan Comaroni.
