Impactul operațiunilor militare asupra infrastructurii de rachete a Iranului, explicată de un expert în tehnologia rachetelor

Un specialist israelian în domeniul rachetelor a oferit recent o analiză privind puterea de foc utilizată în confruntările militare dintre Israel și Iran, potrivit Fox News.

Declarațiile au fost făcute într-un context de escaladare a tensiunilor în Orientul Mijlociu, după mai multe operațiuni militare și atacuri reciproce care au implicat aviația, sisteme de rachete și infrastructură militară strategică.

Analiza expertului vine în momentul în care operațiunile militare ale Israelului și ale aliaților săi au vizat mai multe obiective din Iran, inclusiv instalații militare și infrastructură asociată programului nuclear. Potrivit autorităților israeliene, campaniile aeriene au avut scopul de a limita capacitatea Iranului de a produce și lansa rachete cu rază lungă de acțiune.

Ari Sacher, om de știință israelian specializat în tehnologia rachetelor, a explicat în cadrul unei intervenții televizate modul în care a fost folosită puterea militară în cadrul operațiunilor recente.

El a oferit o perspectivă tehnică asupra impactului atacurilor aeriene și asupra capacităților militare implicate.

Specialistul a afirmat că amploarea operațiunilor a fost semnificativă într-un interval scurt de timp. Potrivit acestuia, „în câteva ore, practic s-a reușit să fie ruptă coloana vertebrală a capacității militare a Iranului”, referindu-se la efectele combinate ale loviturilor aeriene și ale operațiunilor militare coordonate.

Sacher a menționat că infrastructura militară vizată include sisteme de apărare aeriană și elemente ale lanțului de comandă militară, deja afectate de operațiuni anterioare. În opinia sa, distrugerea acestor elemente a contribuit la reducerea capacității de reacție a Iranului în primele faze ale conflictului.

În paralel cu analiza expertului, autoritățile israeliene au anunțat că mai multe instalații militare iraniene au fost lovite în cadrul operațiunilor aeriene.

Conform declarațiilor armatei israeliene, aproximativ 300 de lansatoare de rachete iraniene au fost neutralizate de la începutul campaniei militare.

Operațiunile au implicat un număr mare de misiuni aeriene și au vizat depozite de armament, sisteme de lansare a rachetelor și alte obiective considerate strategice.

În același timp, Iranul a continuat să dispună de o capacitate militară semnificativă, inclusiv rachete balistice și drone, potrivit analizelor experților în securitate.

De asemenea, conflictul dintre cele două state a implicat și componente de război tehnologic și operațiuni clandestine. Unele rapoarte arată că atacurile aeriene au fost coordonate cu acțiuni de sabotaj și utilizarea dronelor pentru a neutraliza sisteme de apărare sau lansatoare de rachete înaintea bombardamentelor aeriene.

Escaladarea conflictului dintre Israel și Iran are loc pe fondul tensiunilor regionale existente de mai mulți ani. Cele două state se confruntă indirect prin intermediul unor operațiuni militare și prin sprijin acordat unor grupări aliate în diferite zone ale Orientului Mijlociu.

Analizele militare arată că, deși loviturile aeriene pot afecta infrastructura militară, Iranul păstrează o parte semnificativă din capacitățile sale defensive și ofensiv-strategice. Experții avertizează că o eventuală reluare a confruntărilor ar putea avea consecințe asupra stabilității regionale și ar putea implica actori internaționali.

În acest context, declarațiile experților din domeniul militar și al tehnologiei rachetelor oferă o perspectivă tehnică asupra modului în care este utilizată puterea de foc în conflictele moderne, dar și asupra limitelor pe care astfel de operațiuni le pot avea în plan strategic.