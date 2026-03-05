Influencerii văd evenimentele din Orientul Mijlociu cu alți ochi. Au privit rachetele dintr-un club, de pe plajă

Imaginile cu petreceri exclusiviste s-au suprapus, în weekend, cu explozii și alerte de urgență, după ce Iranul a lansat rachete și drone asupra unor state din Golf, inclusiv asupra Emiratelor Arabe Unite, ca represalii la atacurile americano-israeliene, potrivit The Guardian.

Mike Babayan, în vârstă de 23 de ani și originar din Los Angeles, se afla într-un lounge cu narghilele când a auzit o explozie, sâmbătă seara. Dubai, promovat drept unul dintre cele mai sigure locuri din lume și cunoscut pentru stilul de viață al celor foarte bogați, a fost vizat de rachete iraniene.

Telefoanele au afișat mesaje de urgență prin care oamenii erau îndemnați să se adăpostească, însă viața de noapte din oraș a revenit rapid la normal. „Toată lumea s-a întors la narghilea și la mâncare un minut mai târziu”, a spus Babayan.

Totuși, din precauție, Babayan a părăsit în acea noapte locuința sa din Burj Khalifa și s-a mutat într-o reședință situată mai departe de centrul orașului. De acolo, a spus că auzea explozii la fiecare 20–30 de minute. „Dar toată lumea bea cafea și se plimbă de parcă nu ar avea nicio grijă pe lume. E destul de nebunesc”, a afirmat el.

Babayan s-a mutat în Dubai în 2020 pentru a lucra în finanțe. El își prezintă online viața de trader și stilul de viață de influencer pentru aproape 150.000 de urmăritori pe TikTok. În weekend, a comentat atacurile asupra orașului în videoclipuri filmate cu orizontul nocturn al Dubaiului în spate și le-a spus urmăritorilor că un clip generat de AI, care arăta Burj Khalifa în flăcări, este fals.

Totuși, el a spus că Dubaiul rămâne, în opinia sa, mai sigur decât New York, Los Angeles sau Londra, chiar și în contextul războiului. Babayan a afirmat că în oraș se poate plimba noaptea purtând un ceas de 60.000 de dolari fără să fie deranjat. „Simt că asta e mai important, să nu trebuiască să mă uit peste umăr la fiecare două secunde, comparativ cu șansele să mă lovească o dronă, ceea ce cred că este mai puțin probabil”, a spus el.

Will Bailey, un influencer britanic de călătorii cu aproape 500.000 de urmăritori, a văzut rachetele dintr-un club aflat pe o plajă. Muzica nu s-a oprit, iar el și alte persoane au postat videoclipuri în care priveau hotelul Fairmont The Palm din apropiere, acoperit de fum. Un alt influencer aflat în vizită a publicat imagini cu atacul filmate de pe puntea unui iaht unde avea loc o petrecere.

O antreprenoare britanică aflată în vizită la Dubai a spus că războiul i-a anulat zborul și a afirmat, într-un videoclip ulterior șters: „E chiar enervant, pentru că avem evenimente, avem întâlniri, probabil va trebui să le anulăm”.

Mia Plainer, în vârstă de 23 de ani, planificator de conținut social media pentru un canal de modă și frumusețe din Londra, se afla în Dubai cu o prietenă. Cele două erau pe o barcă atunci când au început să cadă rachetele. Garda de coastă le-a adus înapoi la țărm, iar ele s-au adăpostit peste noapte în garajul hotelului, unde au dormit pe șezlonguri aduse de la piscină. Plainer a filmat experiența, pe care a descris-o drept o „juxtapunere” între război și lux, pentru familie și urmăritori.

„Există această narațiune de tipul: «Uite toți influencerii care plâng că e război și nu sunt obișnuiți cu asta». Dar cred că îți deschide ochii asupra faptului că oricine și toată lumea poate fi în aceeași situație, indiferent de statut”, a explicat aceasta.

Dr. Sreya Mitra, profesor de comunicare la Universitatea Americană din Sharjah, studiază influencerii sud-asiatici stabiliți în Dubai. Ea spune că, pe fondul unei „crize de credibilitate” a posturilor de știri indiene, mulți indieni care trăiesc în oraș au încercat să-și liniștească prietenii și familiile din țară.

„Influencerii indieni de pe rețelele sociale încearcă să contracareze și să verifice hiperbolele canalelor de știri indiene. Acești influenceri consolidează o narațiune a normalității. Vor spune: «Hei, e ora 2 dimineața și sunt aici, în piața de Ramadan sau în centrul Dubaiului, și e sigur»”, a explicat aceasta.

Unii influenceri au minimalizat atacurile. „Suntem calmi. Suntem protejați. Suntem pe mâini sigure”, a scris o influenceriță ucraineană pe un montaj video. „Nu există niciun alt loc în care aș vrea să fiu”, a scris un alt creator de conținut din Dubai.

Dubai este cunoscut drept capitala mondială a influencerilor și găzduiește un ecosistem format din creatori de conținut, agenți, producători și branduri de lux. Cei care postează profesional trebuie să obțină o licență care poate ajunge la 4.000 de dolari, iar Consiliul media al EAU le cere să „respecte” statul, politica sa și „credințele divine și islamice, precum și toate celelalte religii și credințe” în postările lor.

Supranumele „cel mai sigur loc din lume”, promovat frecvent online, coexistă cu critici privind situația muncitorilor migranți și extinderea sistemelor de supraveghere civilă.

„Dubai și EAU, în general, au folosit foarte strategic ideea de creatori și influenceri pentru a promova țara, nu doar în vest, ci și în sudul global. Ei folosesc strategic activele digitale pentru a ține o oglindă în fața lumii și pentru a oferi o destinație accesibilă ca alternativă la visul american”, a explicat dr. Zoe Hurley, profesor de media la Universitatea Americană din Sharjah.

Hurley spune că influencerii din Emiratele Arabe Unite traversează o perioadă marcată de șoc și vulnerabilitate. „Oamenii sunt atrași să trăiască aici pentru că, până acum, era această oază sigură în regiune. Acea idee a fost spulberată. Eu sunt o persoană care pune sub semnul întrebării autenticitatea în scrierile mele, dar văd reacții destul de autentice la această situație”, a spus aceasta.

Ea afirmă că relatările și comentariile care îi descriu pe influenceri drept „egoști” nu reflectă întreaga situație: „Oamenii plătesc 20 de dolari pentru a merge la club și să pară că trăiesc într-un loc demn de Instagram, dar asta e doar o fațadă. Este, de fapt, un oraș și un loc al contradicțiilor”.

Totuși, niciun TikTok nu poate reda pe deplin un conflict construit de-a lungul deceniilor și rezultat din peste 70 de ani de relații complicate între SUA, Israel și Iran. Peter Loge, profesor asociat de media și afaceri publice la Universitatea George Washington, a spus că relatările influencerilor din marile orașe ale Golfului sunt, prin natura lor, „ahistorice”.

„Acești producători de conținut spun: «Hei, iată un videoclip scurt, explodează, e înfricoșător». Dar nu poți face mai mult. Asta nu este ceea ce rețelele sociale sunt construite să facă și nici motivul pentru care oamenii intră pe TikTok”, a explicat acesta.