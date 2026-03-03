Schimbare la vânzarea locuințelor și mașinilor. Documentul care devine obligatoriu pentru români

Transferul dreptului de proprietate pentru locuințe, terenuri sau autovehicule intră într-o nouă etapă legislativă. O modificare recentă a cadrului fiscal schimbă regulile jocului și introduce o condiție suplimentară pentru toți cei implicați în tranzacții. De acum înainte, nicio vânzare sau cumpărare nu mai poate fi perfectată fără certificatul de atestare fiscală, iar obligația nu îi mai privește doar pe vânzători.

Noua prevedere extinde responsabilitatea și asupra cumpărătorilor, ceea ce înseamnă că ambele părți trebuie să demonstreze că nu înregistrează datorii la bugetul local înainte de semnarea actelor. Măsura are impact direct asupra pieței imobiliare și auto, dar și asupra modului în care cetățenii își gestionează obligațiile fiscale. Schimbarea a fost introdusă prin OUG 7/2026, adoptată la 25 februarie 2026. Actul normativ stabilește clar că certificatul de atestare fiscală devine document indispensabil în toate tranzacțiile de vânzare-cumpărare care privesc case, terenuri sau mijloace de transport. Până acum, documentul era solicitat în principal vânzătorului, pentru a confirma că bunul transferat nu este grevat de datorii la bugetul local.

În noua formulă legislativă, însă, certificatul capătă o semnificație extinsă. El nu mai reprezintă doar o verificare a situației fiscale a bunului, ci și o confirmare a disciplinei financiare a persoanei care cumpără. Prin această modificare, autoritățile urmăresc să consolideze responsabilitatea fiscală și să reducă riscul acumulării de datorii la nivel local. Contractele nu mai pot fi validate în lipsa documentului, ceea ce înseamnă că orice neconcordanță sau restanță fiscală poate bloca finalizarea tranzacției. Primăria Sectorului 1 a informat deja cetățenii cu privire la noile reguli și la obligativitatea prezentării certificatului de ambele părți implicate. Potrivit instituției:

„Dacă vreți să vindeți sau să cumpărați o casă, un teren ori o mașină, aveți nevoie de certificat fiscal. Începând de ieri, prin Ordonanța de Urgență nr. 7/2026, documentul a devenit obligatoriu nu doar pentru vânzători, ci și pentru cumpărători. Certificatul atestă că nu există datorii la bugetul local și este necesar pentru toate tranzacțiile imobiliare sau a mijloacelor de transport”.

Mesajul autorităților subliniază clar faptul că lipsa acestui document poate împiedica încheierea actelor, indiferent de natura bunului tranzacționat.

Din 25 februarie, certificatul de atestare fiscală nu mai este cerut exclusiv vânzătorului, ci devine o condiție obligatorie și pentru persoana care achiziționează bunul.

Textul ordonanței precizează fără echivoc că rolul certificatului fiscal este extins. Documentul nu mai are doar funcția de a confirma situația fiscală a imobilului sau a autovehiculului transferat, ci reflectă și situația financiară a cumpărătorului, din perspectiva obligațiilor sale față de bugetul local.

Potrivit noilor prevederi, certificatul atestă în mod oficial faptul că titularul nu figurează cu datorii la autoritățile locale și devine o condiție esențială pentru validarea juridică a contractelor de vânzare-cumpărare. În lipsa lui, tranzacția nu poate fi considerată conformă din punct de vedere legal.

Anterior acestei modificări, accentul legislativ era pus aproape exclusiv pe vânzător, astfel încât bunul supus tranzacției să fie liber de obligații fiscale restante. Odată cu aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 7/2026, obligația este extinsă și asupra cumpărătorului, care trebuie, la rândul său, să dovedească faptul că și-a îndeplinit toate obligațiile față de bugetul local.

Pe lângă introducerea obligației, autoritățile au detaliat și procedurile prin care certificatul poate fi obținut, astfel încât contribuabilii să nu întâmpine dificultăți suplimentare. Una dintre variantele puse la dispoziție pentru bucureșteni este solicitarea online, prin intermediul platformei Avansis. Persoanele care dețin semnătură electronică pot depune cererea direct de acasă, fără a se deplasa la sediul instituției. Cei care nu au semnătură electronică trebuie să meargă o singură dată la un inspector al Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1 pentru activarea contului, urmând ca ulterior să poată transmite cereri exclusiv online.

O altă opțiune este transmiterea documentelor prin e-mail, la adresa registratura@primarias1.ro. În acest caz, solicitantul trebuie să completeze formularul disponibil online și să atașeze o copie a actului de identitate. Răspunsul va fi comunicat tot în format electronic. Pentru cei care preferă interacțiunea directă, certificatul poate fi solicitat și în format fizic. Cererile pot fi depuse fie la Biroul Cetățeanului din Strada Mureș nr. 18-24, fie la registratura Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9.

Extinderea obligației privind certificatul de atestare fiscală marchează o schimbare importantă în procesul de transfer al proprietății în România. Atât vânzătorii, cât și cumpărătorii trebuie să își verifice din timp situația fiscală pentru a evita întârzieri sau blocaje în perfectarea actelor. Noua regulă aduce un plus de rigoare administrativă și transformă certificatul fiscal într-un document central al oricărei tranzacții imobiliare sau auto.