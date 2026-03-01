Explozie la o fabrică din India. Sunt 17 morți și 18 răniți

Cel puțin 17 persoane au murit, iar alte 18 au fost rănite într-un accident produs duminică într-o fabrică de explozivi din statul indian Maharashtra, în vestul țării, au transmis autoritățile locale. Incidentul a avut loc în orașul Nagpur, situat la aproximativ 800 de kilometri de capitala statului, Mumbai, și a provocat șoc și mobilizare rapidă a serviciilor de urgență, potrivit AFP.

Premierul indian Narendra Modi a exprimat regretul profund pentru tragedie, calificând-o drept un eveniment „foarte dureros”, și le-a transmis supraviețuitorilor urări de însănătoșire rapidă. În paralel, ministrul-șef al statului Maharashtra, Devendra Fadnavis, a declarat că situația este „extrem de nefericită și tragică”, subliniind gravitatea consecințelor pentru comunitatea locală.

Autoritățile au demarat imediat o anchetă pentru a stabili cauzele exploziei, însă datele preliminare nu au fost încă făcute publice. Până la clarificarea circumstanțelor, se menține ipoteza că deficiențele în respectarea normelor de siguranță sau gestionarea improprie a materialelor explozive ar fi putut contribui la dezastru.

Tragedia de la Nagpur survine la doar o zi după ce alte 21 de persoane și-au pierdut viața într-o explozie similară într-o unitate de producție de petarde din statul Andhra Pradesh, în sud-estul Indiei. Cele două incidente readuc în prim-plan problemele recurente legate de siguranța în industriile care manipulează materiale inflamabile sau explozive în India.

Accidentele industriale nu sunt rare în această țară, iar experții atrag atenția asupra aplicării necorespunzătoare a reglementărilor și a controalelor de securitate, care adesea rămân la nivel teoretic. Numai anul trecut, o explozie într-o fabrică de artificii din vestul Indiei s-a soldat cu 21 de decese, semnalând că industria locală continuă să fie expusă riscurilor majore.

În ambele cazuri recente, echipele de urgență au intervenit prompt, evacuând lucrătorii și acordând asistență medicală celor răniți. Autoritățile au declarat că investigațiile vor examina fiecare etapă a proceselor de producție și stocare pentru a identifica eventualele erori umane sau tehnice care au dus la deflagrații.