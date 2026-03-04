Iran, adevăruri despre o istorie religioasă extrem de agitată, care a dus la dorința de răzbunare

Cornel Ivanciuc a fost invitatul lui Liviu Mihaiu, azi, la podcastul difuzat de evz.ro, Condamnați la Cultură. Subiectul dialogului a fost legat de Iran, o țară aflată în plin război ce s-a întins în regiune și chiar într-o parte a Europei. Bun cunoscător al civilizației iraniene, Cornel Ivanciuc a vizitat de mai multe ori această țară.

Într-o scurtă istorie, jurnalistul a vorbit despre trecutul sângeros al națiunii. Una majoritar șiită. „Șiiți se trag direct prin linia dinastică din Profet. Practic din ginerele profetului, îl revendică pe Ali. Din coapsa lui Ali, așa se spune metaforic. El a fost asasinat ca și următorii urmași dinastici, asasinați toți. Este o religie a martiriului, este o colecție de 12 imami, întemeietori, stâlpii de temelie ai șiismului. Majoritatea au fost asasinați. Este acest islam dur, decimal se numește. Toți au legături de sânge, toți sunt înrudiți. Este vorba despre familia Profetului”, a explicat Cornel Ivanciuc.

De-a lungul timpului, au apărut și alte personaje care susțineau că sunt descendente ale lui Ali. „Ulterior s-au revendicat și alții ca urmași. Dinastia care conduce Marocul. Ultimul dinast este Muhammad al 6-lea. Între vocile care contează foarte mult. Clerul nu este foarte clar în islam. Sunt patru autorități, iar regele Marocului este una dintre ele, în probleme foarte importante.

O altă instanță care contează foarte mult este șeicul Universității Al-Azhar din Cairo, care e cea de-a doua Universitate din lume ca vechime, din anul 970”, a mai afirmat invitatul lui Liviu Mihaiu.

De asemenea, Cornel Ivanciuc a demontat un mit pe care îl cred foarte mulți. „Este o chestiune falsă asta că Iranul este o țară insulară. Iranul nu e înconjurată de suniți. Vecinul direct al Iranului este Irakul, care are o populație de 75% șiiți, Pakistanul, care are cea mai mare populație șiită după Iran, 40 de milioane, aproape cât jumătate din populația Iranului”.

Rădăcinile agitate, trecutul sângeros, au transformat poporul iranian, după cum a explicat jurnalistul. „Toate aceste sanctuare întemeiate pe martiriu, pe crimă, pe sânge, au imprimat, și modelat, și forjat spiritul perșilor, spiritul iranian de astăzi, pe multă suferință și violență în același timp. Ei au găsit acea formă de exprimare foarte temperamentală, care ne creează nouă atât de multe probleme.

Ei justifică o răzbunare, bazată în fel și chip pe ce li s-a întâmplat acestor întemeietori.”