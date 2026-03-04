Prințesa Kate, la ceremonia de Ziua Commonwealth-ului. Este prima apariție din 2026

Prințesa Kate va face o apariție oficială importantă în cadrul unui eveniment regal major programat pentru săptămâna viitoare. Evenimentul va avea loc luni, 9 martie 2026, și va marca sărbătorirea Commonwealth Day, ceremonia anuală dedicată comunității celor 56 de națiuni membre ale Commonwealth-ului, potrivit express.co.uk.

Alături de Prințesa de Wales, vor participa la ceremonie Prințul de Wales, Regele Charles, Regina Camilla, Prințesa Regală și soțul său, Viceamiral Sir Tim Laurence, precum și Ducele și Ducesa de Gloucester.

Ceremonia se va desfășura la Westminster Abbey și va reuni aproximativ 1.800 de invitați, conform anunțului oficial transmis de Buckingham Palace.

Evenimentul va include discursuri ale unor personalități marcante, printre care Geri Halliwell-Horner, ambasador al Royal Commonwealth Society, dar și momente artistice speciale: o reflecție de la Oti Mabuse și o poezie susținută de Selina Tusitala Marsh, primul poet laureat al Commonwealth-ului.

Tema centrală a ceremoniei din acest an va fi „accelerarea parteneriatelor și investițiilor pentru un Commonwealth prosper”, accentul fiind pus pe colaborare și pe legătura între națiunile membre. La eveniment vor participa înalți comisari ai Commonwealth-ului, reprezentanți guvernamentali, tineri implicați civic și lideri din comunitatea artistică, evidențiind diversitatea și unitatea grupului de națiuni.

Printre momentele artistice anunțate se numără și premiera mondială a „Commonwealth Symphony”, compusă de Rekesh Chauhan, precum și o colaborare inedită între Royal Ballet School și Sapnay Entertainments, care va îmbina dansul clasic cu elemente de Bollywood, simbolizând parteneriatele interculturale.

Alte prestații vor fi oferite de o formație scoțiană ceilidh, Melodians Steel Orchestra și artiști invitați care vor susține momente speciale de lectură și reflecție.

Evenimentul de pe 9 martie marchează o tradiție anuală prin care Familia Regală britanică subliniază rolul Commonwealth-ului și importanța relațiilor diplomatice și culturale între țările membre. Prințesa Kate, alături de soțul său, va continua astfel implicarea activă în activitățile oficiale, reflectând imaginea modernă a monarhiei și sprijinul pentru inițiativele comunitare și culturale la nivel internațional.

Întreaga ceremonie promite să fie un spectacol de amploare, combinând tradiția regală cu momente artistice inovatoare, iar prezența Prințesei de Wales subliniază relevanța implicării tinerei generații regale în viața publică și evenimentele cu impact global.

Evenimentul va fi transmis și urmărit de mii de spectatori, oferind o ocazie rară de a observa familia regală britanică într-un cadru oficial și festiv, reflectând totodată valorile Commonwealth-ului și angajamentul Marii Britanii în promovarea colaborării internaționale.