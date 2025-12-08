Scandal pe TikTok. Moș Nicolae a ajuns o competiție între părinți

Un scandal a început pe platforma TikTok după ce mai mulți părinți au postat filmări cu cadourile pe care Moș Nicolae le-a adus copiilor lor. Videoclipurile au devenit virale rapid, stârnind reacții aprinse în rândul utilizatorilor și declanșând o adevărată dezbatere despre educație, răsfăț și inegalitățile sociale.

În unele filmări, copiii au primit doar o ciocolată sau o jucărie simplă, în timp ce alții au fost surprinși cu colete pline cu haine, dulciuri, jucării și chiar gadgeturi extrem de scumpe, precum telefoanele iPhone 17 Pro Max. Diferențele evidente dintre cadouri au atras critici asupra părinților care postează clipurile, dar și asupra efectelor pe care aceste comparații le pot avea asupra celor mici.

„Nu mai e despre bucuria copiilor, ci despre ce pot arăta părinții pe TikTok”, a scris un utilizator. „Moș Nicolae aduce dulciuri și mandarine, nu iPhone 17 Pro Max”, a spus o altă internaută.

Pe platforma socială au apărut și clipuri în care copii au izbucnit în lacrimi sau au început să facă scandal din cauza cadourilor modeste. Într-un clip, un băiețel a început să țipe și să arunce jucăria primită, în timp ce părinții încercau să-l liniștească. În alt video, un copil a început să-l înjure pe Moș Nicolae pentru că nu a fost prea darnic.

Reacțiile copiilor au atras atenția utilizatorilor rețelelor sociale, care au pus problema răsfățului și educației. Mulți au subliniat că astfel de comportamente sunt rezultatul unui context în care copiii sunt obișnuiți să primească tot ce doresc, iar părinții se simt tentați să afișeze pe social media cât de mult pot oferi.

„Nu e vina Moșului, e vina părinților care îi învață că trebuie să aibă tot ce vor”, a comentat un internaut.

Mai mulți părinți au explicat că postează clipurile pentru a împărtăși bucuria copiilor, însă unii utilizatori și psihologi consideră că adevărata motivație este de multe ori dorința de a demonstra statutul social și puterea de cumpărare.

Internauții au atras atenția și asupra presiunii pe care o pot simți părinții care nu își permit cadouri scumpe. „Dacă deja copiii primesc atât de multe de Moș Nicolae, ce vor primi de Moș Crăciun? Se creează o competiție artificială”, a scris un utilizator.

Psihologii au luat atitudine în urma acestei tendințe și au atras atenția asupra efectelor pe termen lung asupra copiilor. „Când un copil observă că altul primește mult mai mult, apar frustrări, gelozii și un sentiment de nedreptate care pot persista mult timp. Acest lucru afectează dezvoltarea emoțională și relațiile sociale”, a spus un psiholog.

Specialiștii au mai spus că afișarea excesului de cadouri pe social media poate transforma sărbătoarea într-un spectacol al statutului, în loc să fie o experiență emoțională pozitivă. Ei recomandă părinților să se concentreze pe calitatea și experiența cadourilor, nu pe cantitate sau preț.

„De aici încep diferențele dintre copii. Cei obișnuiți cu luxul vor considera mereu normal să primească mai mult, iar ceilalți vor rămâne frustrați”, adaugă experta în parenting.

Psihologii au mai atras atenția că fenomenul poate crea anxietate socială, competitivitate și un comportament materialist încă din copilărie. Expunerea copiilor la videoclipuri în care sunt comparate cadourile poate accentua nevoia de a avea tot mai mult și poate diminua bucuria simplă asociată sărbătorilor.

„Ceea ce vedem pe TikTok nu mai este despre Moș Nicolae, ci despre cum părinții își afișează statutul și puterea de cumpărare”, a comentat un utilizator.

În plus, mulți internauți au subliniat că aceste videoclipuri cresc diferențele dintre copii și pot crea frustrări și gelozii încă din primii ani de școală.