Înșelătorii de Moș Nicolae. Escrocii te lasă fără bani și fără cadouri

De Moș Nicolae, perioada în care magazinele și platformele online sunt pline de oferte, iar oamenii sunt în căutarea cadourilor pentru cei mici, escrocii profită de febra cumpărăturilor pentru a pune la punct scheme tot mai sofisticate.

De la conturi false care imită branduri cunoscute, până la livrări fantomă și apeluri „de urgență”, autoritățile avertizează că valul de înșelătorii din preajma sărbătorilor a atins în acest an un nivel record.

Autoritățile au spus că, în ultimele două săptămâni, au crescut sesizările privind fraude comise pe rețelele sociale și pe platforme de anunțuri. Cele mai multe cazuri au legătură cu produse populare de Moș Nicolae – jucării, smartwatch-uri pentru copii, dulciuri tematice, încălțăminte sau accesorii pentru cei mici.

Una dintre metodele preferate ale escrocilor este vânzarea fictivă prin pagini nou create, care promit cadouri la prețuri mult sub nivelul pieței. Anunțurile sunt însoțite de imagini atractive, recenzii inventate și exprimări agresive de tipul „stoc limitat” sau „doar azi”.

Victimele sunt convinse să plătească în avans, fie prin transfer bancar, fie prin linkuri trimise pe WhatsApp sau Messenger. După ce banii ajung în cont, vânzătorul dispare.

O mamă din București a povestit că a comandat o pereche de ghete pentru fiica ei, după ce a văzut o reclamă care promitea „livrare în 24 de ore înainte de Moș Nicolae”. Prețul era cu aproape 50% mai mic decât în magazine. „Părea o super ofertă. Am plătit imediat. După două zile, pagina a dispărut, iar numărul de telefon nu mai exista”, spune femeia.

Astfel de situații sunt raportate zilnic în mai multe județe, iar autoritățile atrag atenția că o regulă simplă rămâne valabilă în orice sezon: dacă prețul pare ireal, cel mai probabil este o fraudă.

Escrocii exploatează și dorința de a primi ceva gratuit, lansând concursuri false în numele unor companii cunoscute. Mecanismul este simplu: utilizatorii sunt invitați să dea „like & share” unei postări, apoi primesc un mesaj privat în care li se cere să completeze un formular cu date personale – adresă, număr de telefon, uneori chiar informații bancare sub pretextul „validării câștigului”.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că aceste acțiuni nu urmăresc doar obținerea datelor, ci și distribuirea de linkuri infectate.

„Odată ce ai dat click, poți fi redirecționat către pagini care instalează programe malițioase sau care îți fură parolele”, explică un expert în securitate digitală.

În multe dintre aceste „concursuri”, imaginile sunt decupate de pe site-urile originale ale brandurilor, iar textul include expresii precum „Moș Nicolae vine la tine!”, formulări care creează senzația de autenticitate și urgență.

O altă fraudă întâlnită în perioada Moș Nicolae este metoda „curierului înlocuit”. Persoanele vizate primesc un mesaj sau un apel în care li se spune că pachetul comandat pentru sărbători nu poate fi livrat decât dacă achită o taxă suplimentară – de obicei între 10 și 30 de lei. Linkul trimis pare provenit de la o firmă reală de curierat, însă duce către o pagină clonată care solicită datele cardului.

Firmele mari de curierat au transmis deja avertismente publice, subliniind că nu cer plăți suplimentare prin SMS și că nu trimit linkuri prin aplicații de mesagerie. „Clienții trebuie să fie atenți. Dacă primesc un link, cel mai bine este să nu îl deschidă și să verifice direct pe site-ul oficial al companiei”, menționează unul dintre operatorii din domeniu.

Perioada Moș Nicolae vine la pachet cu emoție, nostalgie și dorința de a oferi. Specialiștii subliniază că exact aceste sentimente sunt exploatate cel mai des, iar victimele sunt adesea persoane care nu s-ar fi lăsat păcălite în alt context. De asemenea, părinții cumpără sub presiunea timpului, iar „graba” este elementul care reduce vigilența.