Val de angajări sezoniere pentru Crăciun. Firmele recrutează masiv pentru luna cadourilor

În luna decembrie, retailerii și cofetăriile fac angajări sezoniere pentru a face față volumului crescut de marfă și comenzilor de sărbători. Astfel, noii angajați vor fi recrutați pe contracte de o lună, cu salarii egale cu cele ale personalului permanent, și vor avea un rol esențial în asigurarea funcționării fără probleme a magazinelor și patiseriilor aglomerate. Situații similare se regăsesc și în librării, unde comenzile pentru cărți cresc în perioada sărbătorilor de iarnă, iar livrarii au nevoie de ajutoare pentru ca aceste comenzi să fie pregătite pentru cadourile de Craciu.

Cele mai multe posturi sunt oferite prin contracte de muncă pe perioadă determinată, adică sezoniere, și permit obținerea unui venit suplimentar în prag de Crăciun. Persoanele care își doresc un venit în plus pot lucra atât part-time, cât și full-time, în funcție de specificul fiecărui domeniu. Mulți angajați cu normă întreagă întâmpină dificultăți în acoperirea cheltuielilor specifice sezonului, de la cadouri și mese festive, până la transport și călătorii, arată un sondaj realizat de Resume Templates.

În 2025, 61% dintre angajați spun că le este mai greu să facă față acestor costuri față de anul precedent, iar pentru aproape 3 din 10 respondenți, o parte din această presiune se datorează pierderii unor beneficii guvernamentale, precum asigurări sau ajutor alimentar. În anii precedenți, platformele de recrutare și rețelele de socializare erau pline de anunțuri pentru animatori de petreceri, ospătari, bucătari sau cameriste, personal destinat unităților de cazare aglomerate în Ajunul Crăciunului și de Anul Nou.

Patiseriile și cofetăriile sunt printre cele mai aglomerate locuri în perioada sărbătorilor, cu cuptoarele care funcționează încotnnuu pentru a onora comenzile de prăjituri, cozonaci și fursecuri care ajung pe masa de Crăciun. În această perioadă, industriile care angajează cel mai mult sunt cele call-center/BPO, cu o creștere de 80%, industria alimentară cu 17%, servicii +5% și retail, care rămâne cel mai mare angajator cu aproape 6.500 de locuri disponibile, potrivit platformei ejobs.

Cei mai căutați candidați sunt persoane entry-level, tineri care doresc să înceapă rapid munca, dar și persoane de peste 40 de ani aflate în reconversie profesională. Posturile disponibile sunt în magazine și supermarketuri, depozite și centre logistice, livrări și curierat, precum și în restaurante și hoteluri. Abilitățile precum comunicarea, punctualitatea și dorința de a învăța, sunt foarte apreciate de angajatori în această perioadă

Pe platformele de recrutare eJobs.ro și iajob.ro sunt disponibile mii de locuri de muncă sezoniere, cele mai multe în call-center, retail, depozite și livrări. Pe eJobs.ro sunt peste 2.800 de posturi în call-center, 2.600 în retail și 2.400 în depozite, iar pe iajob.ro se angajează rapid fără CV, cu 2.000 posturi în call-center și 2.400 în depozite.

Potrivit comparatorului de salarii Salario de la eJobs, câștigurile medii lunare nete variază între aproximativ 3.500 și 4.300 de lei, cele mai mari fiind în industria alimentară și turism. În orașe precum București, Cluj, Iași și Timișoara, pentru turele de weekend, salariile pot fi cu 40-50% peste media națională.

Se fac angajări și la Târgurile de Crăciun din orașele mari, cum ar fi târgurile de Crăciun din Sibiu, Craiova și București, dar și orașele care au târguri de Crăciun mai mici, cum ar fi Târgul de Crăciun din Galați, care va fi organizat în Grădina Publică din oraș. Angajatorii caută persoane care să ajute la standurile și căsuțele speciale pentru târguri. Alte domenii unde se fac angajări sunt librăriile și stațiunile de iarnă. În funcție de angajatori, persoanele angajate pe contract sezonier pot primi și bonusuri.

Peste o treime dintre angajații full-time câștigă deja venituri suplimentare pentru a acoperi costurile de sărbători, iar aproape 30% plănuiesc să facă acest lucru. Cei mai mulți lucrează ore suplimentare pentru angajatorul actual, urmat de livrări, joburi sezoniere în retail, ride-sharing și freelancing.

Totodată, 39% dintre angajați spun că munca suplimentară afectează sau ar putea afecta productivitatea în timpul jobul principal. Pentru a reduce cheltuielile, 35% intenționează să cheltuiască mai puțin pe cadouri, 29% pe decorațiuni, 26% pe călătorii și 25% pe alimente, arată sondajul Resume Templates.