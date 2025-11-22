Social

Cazările din Craiova au explodat. Prețurile pot ajunge și la 900 de euro pe noapte

Comentează știrea
Cazările din Craiova au explodat. Prețurile pot ajunge și la 900 de euro pe noapte
Din cuprinsul articolului

Târgul de Crăciun din Craiova scumpește prețurile la cazări. Hotelierii și privații profită de faptul că sunt mulți doritori care vor să vadă locația și au scumpit cazările cu sute de euro.

Cazări exorbitante la Craiova

Potrivit mai multe site-uri unde se pot găsi cazări în Bănie, prețurile acestora au crescut simțitor. Spre exemplu pentru un apartament de 200 de metri pătrați cu trei dormitoare și vedere de sus, puteți plăti mai mult de 900 de euro. De altfel nici la hoteluri cazările nu sunt mia ieftine.

Screenshot

O cazare la un hotel de 4 stele poate varia între 250 și 300 de euro pe noapte. În general la astfel de locații puteți beneficia și de alte servicii cum ar fi micul dejun sau parcare.

Parcările sunt supraaglomerate

Asta pentru că și în Craiova în această perioadă este o problemă din acest punct de vedere. Ceva mai ieftine sunt apartamentele în regim hotelier. Astfel că puteți găsi cazări și la 100 de euro, un apartament cu două camere și două paturi duble.

Andreea Marin s-a reinventat. Imagini de senzație cu prezentatoarea
Andreea Marin s-a reinventat. Imagini de senzație cu prezentatoarea
Scene de groază într-un tren din România. Un tânăr a fost găsit spânzurat
Scene de groază într-un tren din România. Un tânăr a fost găsit spânzurat

De altfel, la astfel de locații veți beneficia de regulă de wi-fi, parcare, plus facilitățile unei cazări în regim hotelier. Însă nu veți avea mic dejun, dar îl puteți servi la restaurantele matinale disponibile.

Deplasarea cu ridesharing o soluție

Pe site-urile de profil puteți găsi și garsoniere la prețuri mai mici, în jur de 70 de euro, dacă veți călători în doi. Este recomandat să nu vă deplasați cu mașina în zona Târgului de Crăciun pentru că nu veți avea unde anume să parcați. În general este extrem de aglomerată zona din centru, iar locurile de parcare sunt limitate.

Deplasările cu ridesharing par să fie o varinată mai accesibilă în comparație cu cele cu taxiul. Desigur există transportul în comun, care poate fi o altă variantă. Plus că acest lucru vă scapă de bătăi de cap cu privire la parcare.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:57 - Andreea Marin s-a reinventat. Imagini de senzație cu prezentatoarea
22:51 - Truc rapid pentru parbrizul înghețat, recomandat de un fost inginer de la NASA
22:46 - Cazările din Craiova au explodat. Prețurile pot ajunge și la 900 de euro pe noapte
22:43 - Scene de groază într-un tren din România. Un tânăr a fost găsit spânzurat
22:40 - Tranzacția care schimbă totul în media britanică. Daily Mail preia Telegraph
22:31 - Trafic în „orb”. Vizibilitate aproape zero pe șoselele din sudul țării

HAI România!

Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Agenția Națională de Transplant a fost premiată în cadrul Galei Capital
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Vlad Predescu, Ponderas Academic Hospital, la Gala Capital „Promitem să inovăm”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”
Dr Alexandra Stănescu, la Gala Capital „Medicina de familie este poarta de intrare a pacienților”

Proiecte speciale