Cazările din Craiova au explodat. Prețurile pot ajunge și la 900 de euro pe noapte

Târgul de Crăciun din Craiova scumpește prețurile la cazări. Hotelierii și privații profită de faptul că sunt mulți doritori care vor să vadă locația și au scumpit cazările cu sute de euro.

Potrivit mai multe site-uri unde se pot găsi cazări în Bănie, prețurile acestora au crescut simțitor. Spre exemplu pentru un apartament de 200 de metri pătrați cu trei dormitoare și vedere de sus, puteți plăti mai mult de 900 de euro. De altfel nici la hoteluri cazările nu sunt mia ieftine.

O cazare la un hotel de 4 stele poate varia între 250 și 300 de euro pe noapte. În general la astfel de locații puteți beneficia și de alte servicii cum ar fi micul dejun sau parcare.

Asta pentru că și în Craiova în această perioadă este o problemă din acest punct de vedere. Ceva mai ieftine sunt apartamentele în regim hotelier. Astfel că puteți găsi cazări și la 100 de euro, un apartament cu două camere și două paturi duble.

De altfel, la astfel de locații veți beneficia de regulă de wi-fi, parcare, plus facilitățile unei cazări în regim hotelier. Însă nu veți avea mic dejun, dar îl puteți servi la restaurantele matinale disponibile.

Pe site-urile de profil puteți găsi și garsoniere la prețuri mai mici, în jur de 70 de euro, dacă veți călători în doi. Este recomandat să nu vă deplasați cu mașina în zona Târgului de Crăciun pentru că nu veți avea unde anume să parcați. În general este extrem de aglomerată zona din centru, iar locurile de parcare sunt limitate.

Deplasările cu ridesharing par să fie o varinată mai accesibilă în comparație cu cele cu taxiul. Desigur există transportul în comun, care poate fi o altă variantă. Plus că acest lucru vă scapă de bătăi de cap cu privire la parcare.