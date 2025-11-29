Tzancă Uraganu pus la zid de internauți, din cauza unor adidași de 12.000 de euro

Tzancă Uraganu a fost apostrofat de fani după ce a prezentat într-un clip o pereche de adidași de 12.000 de euro. Deși nu i-a cumpărat mulți dintre privitori l-au sancționat verbal pentru opulență.

Manelistul a postat de tiktok un clip în care prezenta o pereche de adidași. Aceștia sunt o ediție limitată a unui brand de lux. ”Vă salut prietenii mei, e al doilea an când mă chinui să iau adidașii ăștia. Nike Louis Vuitton. Nici anul acesta nu cred că reușesc să îi iau. Oricum sunt mici, cu un număr mai mic. Sunt 12.000 de euro.

Este al doilea an când mă chinui să îi iau. Sper că al treilea an va fi cu noroc. Oricum sunt cu un număr mai mic, îți dai seama să dai 12.000 să nu te simți bine în ei. Mai bine sunt mari. Poate reușesc la anul”, a spus cântărețul în clip.

Fanii nu au fost atât de cuceriți de pantofii sport, din contră. ”Cât dă Tzancă pe o pereche de adidași alții dau pe o mașină”, a scris cineva pe pagina manelistului. ”Și-a făcut și el o poză cu ei, dacă îi vrei se poate face comandă pe net”, a comentat o altă persoană. ”Poți să-ți cumperi doar unu anul ăsta și la anul încă unu”, i-a scris altcineva sarcastic.

”Să îți ei un număr mai mare să îți fie buni și pentru anul ce vine”, i-a transmis altcineva. ”Vezi că acolo au și supozitoare Louis Vuitton cu foița de aur, acolo sigur îți găsești mărimea”, a comentat ironic altă persoană. ”Am văzut adidași mai mișto la 700 lei decât ăia”, a scris un alt internaut.

Tzancă este unul dintre artiștii care și-a aruncat pantofii în public. Gestul a fost bine primit și nu prea. Asta pentru că de multe ori cel care prindea un adidas nu primea și perechea. Plus că numărul pantofilor era o altă problemă.