Tzancă Uraganu momente de panică. A ratat un concert din cauza avioanelor și a mașinilor electrice

Tzancă Uraganu a trecut prin momente mai puțin plăcute, zilele acestea când trebuia să ajungă la Frankfurt. Nu de alta, dar la escală, avionul nu i-a mai așteptat pentru îmbarcare.

Artistul trebuia să ajungă la Frankfurt unde avea concert. A cumpărat bilete de avion, cu escală, doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Drept urmare pentru că au avut întârziere la decolare, la escală avionul nu i-a mai așteptat. ”Am avut o întârziere la avion. Am pierdut avionul pentru Frankfurt că nu ne-au mai așteptat.

Nu putem pune cu companiile aeriene, că nu sunt interesați de problemele noastre. Ni s-a spus că zburăm mâine, dar nu puteam aștepta. Așa că am luat taxi ca să putem ajunge la eveniment, dar sunt câteva sute de kilometri”, a spus imediat după aterizare Tzancă.

Numai că situația a degenerat pe traseu. Nu de alta, dar șoferul avea mașină electrică. Ceea ce nu ajută foarte multe în astfel de cazuri. ”E foarte greu să ajungem acolo, pentru că șoferul pe care l-am luat din aeroport are nevoie de două încărcări electrice. Iar acestea durează aproape o oră și jumătate fiecare.

Aș ajunge la aproape 5 dimineața la club, pentru că mașina are nevoie de încărcare și-n Olanda aici și în Germania. Ne cerem scuze încă odată, a oprit omul să încarce”, a spus manelistul.

În cele din urmă, cântărețul nu a mai ajuns la concertul din clubul în care îl așteptau sute de oameni. Cu siguranță va găsi o modalitate să se recompenseze. Cu toate acestea pe viitor este posibil să ia în considerare să plece cu o zi mai devreme atunci când are cântări în afara țării.

Asta pentru că ar trebui să se asigure că ajunge să nu își dezamăgească fanii. Mai ales că mulți dintre ei sunt și extrem de darnici la concertele lui.