Băsescu: Comasarea primăriilor și județelor ar fi reformă, nu doar reduceri de posturi

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, duminică, discuțiile din coaliția de guvernare privind reducerea personalului bugetar. În opinia sa, propunerile avansate nu pot fi numite reformă administrativă, ci doar o încercare de diminuare a cheltuielilor statului. Băsescu a afirmat că o reformă reală ar însemna reorganizarea teritorială a României, comasarea județelor și reducerea numărului de unități administrativ-teritoriale incapabile să se autofinanțeze.

Fostul șef al statului a explicat la TVR Info că România are un sistem administrativ construit înainte de 1989, supradimensionat pentru numărul actual de locuitori, dar și neeconomic pentru bugetul național. Ideea reducerii aparatului funcționăresc a reapărut după discuțiile din coaliție privind diminuarea cheltuielilor publice cu aproximativ 10%.

Traian Băsescu a respins direct termenul folosit public de guvern și liderii coaliției. În opinia lui, acțiunea nu are dimensiune de reformă, ci doar de tăiere bugetară.

Declarația exactă este: „Nu-i nicio reformă a administraţiei, reducerea de personal. Asta e o optimizare de cheltuieli. Reforma administrativă înseamnă comasarea judeţelor, regionalizarea, şi regionalizare se poate face fără nicio modificare constituţională”.

Fostul președinte susține că reorganizarea administrativă poate fi făcută în cadrul actualei Constituții, dacă regiunile rezultate primesc statutul de județe. „Este suficient ca acea regiune formată din 4, 5, 6 judeţe să-i spui judeţ. Pentru că asta e unitatea administrativă din Constituţie judeţ”, a explicat acesta.

Un punct central în argumentația sa privește comunele și orașele mici care nu au venituri suficiente pentru a-și acoperi aparatul administrativ. Traian Băsescu susține că statul nu poate continua să finanțeze mii de administrații locale care nu se pot autosusține.

„De asemenea, nu poţi să laşi la nesfârşit comunităţi care nu se pot autosustine. Trebuie comasate, în aşa fel încât să aibă venituri să plătească salariul primarului, salariul viceprimarului, salariul consilierilor, salariul contabilului a personalului primăriei. Deci asta ar însemna reformă. Restul e o poveste, reducere de personal”, a afirmat Băsescu.

În prezent, România are peste 3.200 de unități administrativ-teritoriale. O parte dintre acestea supraviețuiesc financiar prin subvenții de la Guvern. Drept urmare, în viziunea lui Băsescu, simpla tăiere de posturi nu schimbă structura care produce dezechilibre bugetare.

Fostul președinte a comentat și aplicația practică a ideii de diminuare a numărului de angajați în administrația locală. El a spus că măsura nu poate funcționa după un procent fix, deoarece primăriile funcționează diferit.

„În primul rând nu vor reduce. Mă întreb cum reducem 15% sau 10% în administraţia locală, în condiţiile în care o primărie a descentralizat serviciile sau a creat companii care unele s-au şi privatizat şi sunt în contract cu primăria, iar altele au ţinut serviciile în interiorul primăriei. Deci, una are 1000 de salariaţi pentru că are serviciile în interior, alta are 120 de salariaţi, pentru că a externalizat serviciile. Cum reduci 10% în condiţiile astea?”, a declarat Traian Băsescu.

În opinia sa, o reducere uniformă duce la situații disproporționate: primăriile mari ar elimina sute de posturi, iar cele mici doar câteva, dar fără ca problema reală – lipsa veniturilor – să fie rezolvată. Tot Băsescu afirmă că în unele instituții reducerea nici nu va fi aplicată integral.

Fostul șef al statului a folosit o formulare directă pentru a descrie ceea ce consideră o politică greșită sau incompletă. „E enervant de naivă abordarea sau e o păcăleală”, a spus acesta. În continuare, el a susținut că tăierile de personal sunt prezentate ca reformă doar la nivel de comunicare publică, fără un plan real.

„E o reducere de personal care nici măcar nu se va aplica la toţi”, a menționat Băsescu.

Fostul președinte a mai arătat că reforma administrației centrale, în forma în care este prezentată public, nu vizează schimbarea modului de funcționare a sistemului, ci doar diminuarea costurilor salariale.

Tema reorganizării teritoriale a fost adusă în discuție în repetate rânduri, în ultimii ani. Diferiți lideri politici au vorbit despre comasarea județelor, reducerea numărului de primării și reorganizarea regiunilor de dezvoltare. Cu toate acestea, nicio guvernare nu a dus planul până la capăt.

În opinia lui Băsescu, politicienii evita subiectul pentru că presupune costuri electorale: dispariția unor funcții, desființarea unor primării, comasarea unor instituții și reducerea numărului de locuri politice ocupaționale.

Raportul Curții de Conturi din ultimii ani a arătat că multe primării mici funcționează doar pentru a plăti salariile aparatului administrativ. O parte mai mică din buget merge către investiții reale. Băsescu susține că soluția este comasarea acestor comunități pentru a obține o administrație eficientă și cu cheltuieli sustenabile.

Arhitectura administrativă a României este aproape identică cu cea din perioada comunistă. Județele actuale au fost create în anii ’60. În ultimii 30 de ani, populația a scăzut cu peste 3,5 milioane de locuitori, iar multe localități au ajuns să aibă bugete foarte mici.

În unele zone rurale, primăriile au sub 3.000 de locuitori. În aceste condiții, chiar și o reducere de personal nu schimbă sistemul, pentru că structura rămâne aceeași. De aceea, Băsescu a insistat că reforma reală înseamnă reorganizare teritorială, nu doar tăieri de posturi.