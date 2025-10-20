Ce conține al treilea pachet de măsuri fiscale

Guvernul pregătește al treilea pachet de măsuri fiscale, care urmează să fie asumat în Parlament în următoarea perioadă. Executivul vrea să reducă deficitul bugetar, dar și să ofere mai multă putere administrațiilor locale, în special primăriilor.

Premierul României a anunțat că pachetul include o serie de măsuri de reorganizare bugetară și de control al cheltuielilor publice, dar și prevederi care vizează o reformă a administrației publice.

Deficitul bugetar al României rămâne una dintre principalele probleme ale economiei: statul cheltuie cu 25% mai mult decât încasează, iar la finalul anului deficitul va ajunge la aproape 30 de miliarde de euro, potrivit datelor prezentate de premier.

PSD a anunțat că susține adoptarea pachetului doar dacă acesta include măsuri de relansare economică. PSD susține că România are nevoie de investiții și programe de sprijin pentru economie. „Măsurile de austeritate sunt inevitabile, dar trebuie să vină la pachet cu soluții pentru relansarea economiei. Nu poți doar să tai, trebuie să creezi și premisele unei creșteri sustenabile”, au transmis surse din PSD.

Deși multe dintre măsuri au fost deja discutate în ședințele coaliției, nu s-a ajuns la un acord complet în privința concedierilor din administrația locală.

Unii lideri susțin reduceri de personal mai drastice, în timp ce alții cer păstrarea unui număr mare de angajați în primării și instituții descentralizate.

Kelemen Hunor, președintele UDMR, a confirmat că s-a ajuns la un compromis privind procentul de reducere a posturilor.

„În această săptămână, la coaliţie ne-am întors la 10% din posturile efectiv ocupate. Asta înseamnă 30% din totalul posturilor, aproximativ 12.700 de posturi efectiv ocupate. Vom face acest lucru împreună cu administraţia centrală, pentru că reforma trebuie aplicată unitar”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a adăugat că pachetul va conține trei proiecte de lege: unul pentru administrația centrală, unul pentru administrația locală și unul pentru zona economică și de șomaj.

„Dacă reușim să punem acest pachet complet, atunci undeva în noiembrie îl putem aproba”, a precizat Hunor.

Executivul dorește ca o parte dintre atribuțiile ministerelor să fie transferate către primării și consilii județene, pentru a eficientiza implementarea proiectelor locale și absorbția fondurilor europene.

Prin măsurile propuse în Pachetul 3, Guvernul vrea să acorde mai multă autonomie financiară administrațiilor locale, inclusiv posibilitatea de a gestiona direct proiecte de investiții regionale, fără dependență de ministere.

În paralel, se discută introducerea unor plafoane de cheltuieli, monitorizarea digitală a contractelor publice și o reducere a cheltuielilor neesențiale, cum ar fi delegațiile externe și achizițiile de bunuri neprioritare.

Reducerea deficitului bugetar este una dintre condițiile impuse de Comisia Europeană pentru menținerea fondurilor din PNRR.

În prezent, România se află într-o procedură de deficit excesiv, iar nerespectarea țintelor ar putea duce la blocarea unor plăți europene.

Economiștii atrag însă atenția că o reducere brutală a cheltuielilor fără stimularea economiei ar putea avea efecte negative pe termen mediu.