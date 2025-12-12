Impactul taxelor mai mari asupra pieței imobiliare. Vor scădea prețurile apartamentelor în 2026?

Creșterea impozitelor pe locuințe ridică întrebări majore în piața imobiliară. Cum sunt afectate vânzările, cererea, prețurile și evaluările oficiale și dacă apartamentele se vor ieftini în 2026.

Creșterea taxelor și impozitelor pe locuințe, aprobată recent de Curtea Constituțională, deschide o nouă etapă pentru piața rezidențială din România. Măsurile devin aplicabile de la 1 ianuarie 2026, iar proprietarii vor plăti impozite mai mari atât pentru locuința principală, cât și pentru proprietățile secundare. Efectele acestor modificări fiscale se suprapun peste o piață deja aflată într-un proces de încetinire, evidențiat de statisticile oficiale.

Potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în octombrie 2025 au fost tranzacționate 58.502 imobile, cu aproximativ 7.000 mai puține decât în aceeași lună a anului precedent. La nivelul întregului an, până la data raportării, volumul total al tranzacțiilor este în ușoară scădere față de 2024, semn că dinamica cererii se stabilizează după doi ani caracterizați de creșteri accelerate.

Indicele Imobiliare.ro pentru noiembrie 2025 arată că prețul mediu pe metru pătrat util pentru apartamentele din marile orașe este de aproximativ 1.643 euro/mp, în creștere cu 3,2% față de începutul anului. Bucureștiul depășește pragul de 1.750 euro/mp, Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai ridicate valori, în jurul a 2.600 euro/mp, iar Timișoara și Brașov se situează în jurul a 1.600 euro/mp.

Creșterea prețurilor a fost însă mai temperată decât în 2023 și 2024. Dezvoltatorii au menținut anul acesta o politică de ajustări reduse, temându-se de o răcire a cererii într-un context marcat de dobânzi încă ridicate și de presiunea fiscală care vizează populația și companiile. Indicele BNR privind creditarea arată că, în primele trei trimestre ale anului 2025, numărul creditelor ipotecare noi a scăzut cu aproximativ 8% față de aceeași perioadă din 2024.

Acest cumul de factori sugerează că piața intră într-o fază de așteptare înainte ca majorările de taxe să fie aplicate. Rămâne de văzut dacă presiunea fiscală va determina ajustări de preț.

Specialiștii consultați în ultima perioadă estimează că nu va exista o scădere bruscă a prețurilor, dar pot apărea corecții în anumite zone sau segmente de piață. Creșterea impozitelor afectează în principal proprietarii de apartamente mari, case individuale și locuințe aflate în zone centrale, unde valorile impozabile sunt substanțiale.

În aceste cazuri, costul anual al deținerii unei proprietăți se mărește semnificativ. Proprietarii care au achiziționat locuințe ca investiție și care se bazează pe randamente din chirii pot resimți un impact mai puternic. Potrivit datelor Imobiliare.ro și Storia, randamentele medii ale închirierilor în marile orașe sunt între 4% și 6% anual, iar majorarea impozitelor reduce acest procent.

Dacă proprietarii nu pot crește valorile chiriilor pentru a compensa taxele suplimentare, unii ar putea decide să scoată locuințele la vânzare. Un aflux de proprietăți pe piață poate determina o presiune în sens descendent asupra prețurilor în primele luni ale anului viitor.

La polul opus se află piața locuințelor noi. Studiul CBRE România pentru H1 2025 arată că în București sunt în lucru peste 22.000 de unități rezidențiale. Dezvoltatorii au costuri ridicate, inclusiv din cauza materialelor de construcții, astfel încât o reducere semnificativă a prețurilor este puțin probabilă. Cel mai probabil, proiectele noi se vor adapta prin promoții, discounturi temporare sau opțiuni de plată flexibilă.

Cererea pentru locuințe rămâne activă în rândul tinerilor, dar este mult mai calculată. Evoluțiile din piață arată că tot mai mulți cumpărători sunt atenți la costurile totale ale unei locuințe, nu doar la prețul de achiziție. Impozitele, întreținerea, costurile cu energia și taxele locale sunt analizate atent înainte de a semna un contract.

În plus, raportul ANCPI arată că numărul tranzacțiilor prin credit rămâne dominant, ceea ce indică o dependență puternică de politicile BNR și de evoluția dobânzilor. Dacă BNR menține dobânzile în teritoriul actual, presiunea asupra cumpărătorilor se va menține și în 2026.