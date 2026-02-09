Cum poți să îți reduci factura la curent cu până la 30% cu minimul de efort. Schimbările nu îți vor afecta confortul

Facturile la energie nu cresc doar din cauza tarifelor, ci și din cauza modului în care sunt folosite electrocasnicele din locuință. În ultimii ani, studiile europene despre consumul rezidențial au arătat că o parte semnificativă din energia electrică este irosită nu de aparatele în sine, ci de modul în care sunt configurate și utilizate. Setările „smart”, modul eco, programarea consumului sau eliminarea consumului invizibil pot reduce semnificativ costurile lunare fără investiții majore.

Comisia Europeană estimează că regulile de eficiență energetică aplicate electrocasnicelor moderne pot economisi, în medie, aproximativ 320 de euro anual pentru o gospodărie europeană, echivalentul a aproape 8% din factura de energie.

Această economie poate crește considerabil atunci când utilizatorii modifică și comportamentul de consum.

Unul dintre cei mai importanți factori care cresc factura la electricitate este consumul „fantomă”, adică energia consumată de aparatele lăsate în priză sau în modul standby. Televizoarele, consolele de jocuri, routerele, încărcătoarele și electrocasnicele smart continuă să consume energie chiar și atunci când nu sunt folosite.

Înainte de introducerea reglementărilor moderne privind eficiența energetică, consumul în standby putea reprezenta până la 10% din consumul total de electricitate al unei locuințe.

Experții în energie spun că acest consum invizibil poate ajunge și la 5–10% din energia rezidențială, în funcție de numărul dispozitivelor conectate permanent la rețea.

La nivel european, aparatele aflate în standby sunt responsabile de aproximativ 4 TWh de energie consumată anual în gospodării, motiv pentru careUniunea Europeană a introdus limite stricte pentru acest tip de consum.

De aceea, prima măsură simplă pentru reducerea facturii este dezactivarea funcțiilor inutile și oprirea completă a aparatelor care nu sunt folosite.

Majoritatea electrocasnicelor moderne — mașini de spălat, mașini de spălat vase, frigidere, televizoare — au moduri „eco” sau „energy saving”. Aceste setări reduc temperatura de funcționare, durata ciclurilor sau intensitatea consumului de energie.

Curățarea filtrelor electrocasnicelor și utilizarea programelor economice pot reduce consumul de energie cu până la 30%, potrivit specialiștilor în eficiență energetică.

În cazul iluminatului, trecerea la becuri LED poate reduce consumul cu până la 80% comparativ cu becurile incandescente.

În mod similar, folosirea modului „consum redus” la televizoare sau alte dispozitive multimedia poate diminua energia utilizată zilnic fără a afecta semnificativ experiența utilizatorului.

Aceste modificări aparent minore au un impact cumulativ important asupra consumului anual.

Un alt mod eficient de reducere a facturii este programarea electrocasnicelor în funcție de orele de consum sau de prețul energiei. Cercetările privind managementul consumului rezidențial arată că programarea inteligentă a aparatelor poate reduce factura de electricitate cu peste 50% în anumite scenarii de utilizare.

De exemplu, mașinile de spălat sau uscătoarele pot fi programate să funcționeze noaptea, când rețeaua electrică este mai puțin solicitată și energia poate fi mai ieftină.

Sistemele smart home și contoarele inteligente permit monitorizarea consumului în timp real și identificarea aparatelor care folosesc cea mai multă energie. Aceste tehnologii pot reduce consumul total al locuinței cu 10–20%.

Cercetările privind eficiența energetică arată că schimbarea comportamentului utilizatorului este unul dintre cei mai importanți factori pentru reducerea consumului de energie într-o locuință.

Paradoxal, deși electrocasnicele sunt din ce în ce mai eficiente energetic, consumul total de energie al gospodăriilor europene a crescut în ultimii ani. Studiile arată că utilizarea tot mai mare a dispozitivelor electronice și a echipamentelor IT compensează economiile aduse de tehnologia modernă.

Acest fenomen este explicat prin creșterea nivelului de confort și a numărului de dispozitive din locuințe. Practic, economiile realizate de aparatele eficiente sunt adesea anulate de utilizarea mai intensă a tehnologiei.

Totuși, potențialul de reducere a consumului rămâne ridicat. Unele studii europene arată că economiile posibile în sectorul rezidențial pot ajunge la aproape 48% prin utilizarea tehnologiilor existente și printr-un comportament mai responsabil.

Reducerea facturii la electricitate nu depinde doar de schimbarea electrocasnicelor, ci mai ales de modul în care acestea sunt folosite. Oprirea aparatelor din standby, activarea modurilor eco, programarea consumului și monitorizarea energiei pot reduce semnificativ costurile lunare fără investiții majore.

În contextul creșterii prețurilor la energie și al tranziției energetice, comportamentul consumatorilor devine la fel de important ca tehnologia în sine. Electrocasnicele smart nu economisesc energie singure — economiile apar atunci când utilizatorii folosesc corect funcțiile disponibile.

Iar, în multe locuințe, cele mai mari economii nu vin din achiziții noi, ci din setările deja existente ale aparatelor din casă.