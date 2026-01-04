Spații inteligente, naturale și durabile. Designul eco va transforma orașele și viețile noastre

Trăim într-o eră în care totul trebuie să fie, sau tinde să devină, ecologic, durabil și armonios cu natura. Această mișcare globală a influențat profund numeroase sectoare și continuă să modeleze realități economice și culturale. Sustentabilitatea nu mai reprezintă o notă marginală în proiectele arhitecților, ci firul conductor care leagă designul urban de responsabilitatea etică.

În marile metropole, dar și în orașele mai mici, spațiile se reinventează prin materiale reciclate, tehnologie inteligentă și o înțelegere profundă a ciclurilor naturii. Este o nouă eră, în care designul nu modelează doar clădiri, ci viitorul planetei.

Dorința oamenilor de a trăi într-un mediu atât plăcut, cât și ecologic, înseamnă un design interior care respectă regulile de sustenabilitate și este prietenos cu mediul.

În prezent, sustenabilitatea în zona de arhitectură și design înseamnă tehnologii inovatoare și experiențe personalizate, integrate într-un sistem care combină funcționalități avansate, eficiența energetică și optimizarea spațiilor locuibile pentru a crea un design interior inteligent. Și tendințele de bază în amenajările interioare se schimbă și urmează moda globală.

Piața construcțiilor verzi a ajuns la peste 238 de miliarde de dolari, conform datelor Allied Market Research. Se preconizează că aceasta va atinge 774 de miliarde de dolari până în 2030, având o rată de creștere anuală de 11,4%. Ascensiunea rapidă a sectorului este generată de presiunea reglementărilor de mediu, dar și de schimbarea mentalității consumatorilor.

Astfel, vorbim de cerințele NZEB (Nearly Zero Energy Building), standarde devenit obligatorii în Uniunea Europeană pentru toate construcțiile noi, precum și pentru cele care trec prin procese ample de renovare. Noile norme impun arhitecților și constructorilor să realizeze clădiri – fie că este vorba de ansambluri rezidențiale, fie de cele comerciale, spații de birouri etc – sustenabile și verzi în adevăratul sens al cuvântului.

Proiecte de tipul „Zero Waste Home” devin tot mai căutate și de către proprietarii tineri din România. Zonele urbane mari, ca de exemplu Cluj-Napoca sau București, sunt cele care reunesc cele mai multe proiecte de acest tip. O analiză din 2024 făcută BCR arată că 22% dintre cei care au cumpărat o locuință în ultimii trei ani s-au orientat cu precădere către zonele rezidențiale cu certificări verzi sau în funcție de facilitățile sustenabile oferite.

În prezent, tehnologia este tot mai des utilizată în domeniul arhitecturii și al designului interior, întrucât stimulează creativitatea, asigură gestionarea eficientă a proiectelor și permite valorificarea superioară a posibilităților de construcție. În ultima perioadă, inteligența artificială a progresat enorm, iar acest lucru va modifica semnificativ procesele în proiectare și implementare în anii care vin.

Materialele ecologice devin o componentă esențială pentru spațiile moderne și luxoase. Noile concepte dezvoltate utilizează o combinație delicată între elemente de proveniență naturală și tehnologii, care simplifică viața prin elemente smart.

Conceptul de „sustainability luxe”, despre care se vorbește tot mai mult în ultima perioadă, se traduce prin piese premium, dar realizate din resurse sustenabile, aplicații inteliegnte care optimizează consumul de energie și soluții de design ce reduc impactul asupra mediului. Atât în locuințe, cât și în birouri, vom vedea tot mai multe elemente naturale, de la pereți „verzi”, la utilizarea luminii naturale, pentru a crea un mediu armonios și productiv.

Un aspect de luat în calcul este nevoia de reducere a emisiilor de carbon. Sectorul construcțiilor reprezintă o industrie extrem de poluantă, dar care face pași spre mai bine, mai trainic, mai curat. Potrivit Carbon Leadership Forum, aproximativ 30% din emisiile globale de carbon sunt atribuite construcțiilor, cel putin 8% rezultând din fabricarea materialelor.

În prezent devine din ce în ce mai vizibilă tendința de a aduce împreună omul și natura. În consecință, zonele rezidențiale și cele de birouri sunt tot mai „populate” cu grădini pe acoperiș, lumină naturală, aer curat și insule de verdeață în spațiile comune. Studiile au demonstrat că acest tip de design duce la micșorarea stresului și la creșterea productivității cu până la 15%.

Minimalismul și proiectele flexibile sunt și ele pe planșetele arhitecților, focusul fiind proiectarea de zone estetice și neapărat funcționale. Noile concepte prevăd că designul trebuie să fie luminos, clar și să utilizeze eficient resursele de spațiu existente, iar nevoile de birou sau rezidențial să fie interschimbabile.

Materialele folosite pentru amenajări interioare sunt ales având în vedere impactul acestora asupra mediului. De exemplu, bambusul este o opțiune bună, mai accesibilă față de alte tipuri de lemn. În anumite țări, se folosește deja lemnul structural de tip timberframe și CLT (Cross Laminate Timber). Utilizarea lemnului certificat FSC (Forest Stewardship Council) oferă garanția utilizatorilor finali că exploatare este realizată corespunzător.

Folosirea de materiale reciclabile în construcții a crescut cu 21%, arată un raport din 2024 al Global Construction Perspectives. În același timp, pe continentul nostru, cererea pentru produse certificate ecologic (eco-label) s-a majorat cu 32%.

Anul trecut, nuanțele naturale și cele futuriste se află pe lista principală a designerilor de interior. Vitalitatea este redată prin verdele măsliniu, albastrul mineral și teracota. Tentele metalice de auriu, bronz și cupru oferă rafinament și eleganță. Designul este luat cu asalt de tapetul texturat, panourile decorative 3D și arta contemporană.

Specialiștii spun că 2025 a pus accent pe autenticitate, spații care spun povești și reflectă identitatea celor care le folosesc, fără a uita de elementele minimaliste.

Ce poate fi mai original și simbolic decât o piesă vintage de mobilier? O soluție eficientă a poluării provocate de deșeuri și prin consumul de resurse neregenerabile o reprezintă folosirea obiectelor recondiționate de mobilier. O statistică ne arată că oamenii aruncă în jur de 10 milioane de tone de mobilă în Uniunea Europeană, în fiecare an.

Atunci când ne gândim la sustenabilitate, nu ne gândim doar la reducerea consumului, ci și la reevaluarea întregului ciclu de viață a produselor. În designul de interior, se folosește tot mai des conceptul de economie circulară.

În prezent, designerii de mobilier lucrează cu artizani locali în vederea restaurării de piese vintage sau pentru a fabrica piese de mobilier din materiale reciclate. Astfel, parchetul vechi se recondiționează, iar ușile vechi pot fi folosite pe post de panouri decorative sau mese.

Grija față de mediu este prezentă și în industria construcțiilor, unde este nevoie de inovații sustenabile care să vizeze reducerea deșeurilor și a consumului de energie. Astfel, modelele pe bază de AI aduc în prim plan formule noi în știința materialelor și practica designului.

Materialele create pe baza algoritmilor inteligenți, cum ar fi polimerii auto-reparatori, aparțin arhitecturii sustenabile deoarece sporesc durabilitatea și permit imobilelor să se adapteze inteligent, crescându-le rezistența și eficiența energetică. Betoanele auto-reparatoare prin care fisurile se vindecă natural sunt printre cele mai uluitoare materiale create.

Totul este posibil prin încorporarea de bacterii ce produc carbonat de calciu în contact cu apa în materialul betonului. Astfel, sunt reduse reparațiile, dar și deșeurile și costurile.

Există sisteme prin care imobilele își controlează consumul de energie și limitează folosirea sistemelor de încălzire și răcire în mod automat. Astfel de sisteme utilizează algoritmi de inteligență artificială, care răspund la stimuli de lumină, temperatură și umiditate. Un exemplu în acest sens sunt fațadele turnurilor Al Bahar din Abu Dhabi, care se deschid și închid în funcție de intensitatea radiațiilor solare.

Inteligența artificială poate ajuta la integrarea în construcții de materiale care generează energie. În acest fel, fațadele clădirilor se pot transforma în generatoare de energie. Un astfel de exemplu este Empire State Building din New York, care a introdus materiale și soluții energetice pe baza AI. Prin această metodă, s-a redus consumul de energie cu aproape 40% din momentul modernizării.

Sustenabilitatea este susținută tot mai mult de introducerea tehnologiilor care pot reduce consumul de resurse. Printre soluțiile implementate se numără sistemele inteligente de iluminat și încălzire. Acestea se reglează în funcție de prezență sau de ora din zi, reducând consumul cu până la 30%.

Panourile solare incluse în mod estetic în acoperișuri și fațade pot alimenta o locuință medie cu 70-90% din necesarul de energie. O altă soluție este cea a senzorilor de calitate a aerului și umiditate, care sunt conectați la sistemele de ventilație naturală. Pentru ca nevoile de spațiu să fie îndeplinite, s-a venit cu soluția de mobilier modular ce are funcții multiple și conectivitate.

Pe baza unui studiu realizat de Statista în 2024, se observă că 63% dintre gospodăriile urbane din Europa de Vest folosesc măcar un tip de tehnologie smart home legată de eficiența energetică. Acest procent este în creștere, de la 45% în 2020.

Pe lângă avantajele ce țin de ecologie și sănătate, a investi în sustenabilitate are și beneficii financiare importante. Pentru proprietari, avantajele vin cu reduceri de 20-40% la facturile de utilități, prin creșterea eficienței energetice.

În același timp, dacă se dorește revânzarea locuinței, se va obține o valoare mai mare, întrucât locuințele cu certificate verzi au un preț mediu cu 10-15% mai mare pe piață. De asemenea, un alt avantaj este reprezentat de costurile reduse pentru întreținere și o durabilitate mai înaltă a materialelor. Conform datelor World Green Building Council, imobilele tradiționale au un randament al investițiilor cu 7% mai mic comparativ cu imobilele cu certificare verde.

În 2025, arhitectura și designul interior au pus accent pe fiecare detaliu cu scopul de a crea un echilibru între estetică, funcționalitate și sustenabilitate.