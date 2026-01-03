Iarnă de poveste în România. Atracții mai puțin cunoscute

România nu încetează să surprindă turiștii cu peisaje de iarnă de poveste, însă dincolo de stațiunile montane celebre precum Brașov, Sinaia sau Predeal, există numeroase locuri mai puțin cunoscute, dar la fel de spectaculoase, care merită vizitate în sezonul rece.

De la sate tradiționale acoperite de zăpadă la păduri înghețate și trasee montane sălbatice, aceste destinații oferă experiențe autentice și priveliști de neuitat.

În Maramureș, Valea Izei este un exemplu de iarnă magică. Satele tradiționale, cu case din lemn și porți sculptate, se transformă într-un tablou alb, iar drumurile acoperite de zăpadă oferă posibilitatea unor plimbări lungi, pe jos sau cu sania trasă de cai.

Localnici încă mai păstrează tradiții vechi de Crăciun, iar bisericile de lemn, incluse în patrimoniul UNESCO, sunt învelite în liniștea sezonului rece, oferind o experiență autentică, departe de aglomerația turistică.

Un alt loc spectaculos este Cheile Nerei – Beușnița, din județul Caraș-Severin. Iarna, cascadele înghețate și lacurile acoperite de gheață transformă această zonă într-un tărâm de basm. Traseele de drumeție devin mai provocatoare, dar priveliștile compensează efortul.

Cascada Beușnița, cu treptele ei de gheață, atrage iubitorii de fotografie și aventură, iar pădurile dense acoperite de zăpadă creează senzația unei lumi complet diferite, aproape sălbatice.

Cheile Turzii, aproape de Cluj-Napoca, sunt impresionante și pe timp de iarnă. Pereții stâncoși acoperiți parțial de brumă și drumul îngust care șerpuiește prin canion oferă trasee de drumeție spectaculoase. Vizibilitatea redusă de dimineață adaugă un aer misterios locului, iar râul Hășdate, înconjurat de stânci albe, transformă cheile într-un adevărat tablou de iarnă.

Pentru iubitorii de experiențe culturale și arhitecturale, Mocănița de pe Valea Vaserului, în Maramureș, este o alegere ideală iarna. Trenul cu abur străbate pădurile împodobite cu zăpadă, iar satele de munte, acoperite de polei și brumă, par desprinse din povești.

Călătoria cu mocănița oferă atât relaxare, cât și oportunitatea de a fotografia peisaje rare, dar și de a descoperi tradiții locale păstrate din generație în generație.

În Dobrogea, Peștera Limanu oferă o experiență diferită, chiar și iarna. În interior, temperaturile rămân constante, iar formațiunile carstice acoperite parțial de cristale de gheață creează un efect spectaculos. Este locul perfect pentru speologi sau turiștii care doresc să exploreze mistere naturale într-un cadru sigur și fascinant.

Satul Viscri, în județul Brașov, deși vizitat mai mult vara, capătă o magie aparte iarna. Casele tradiționale, acoperite de zăpadă, și bisericile fortificate creează un peisaj de poveste, iar liniștea specifică sezonului rece permite turiștilor să experimenteze viața rurală autentică. Drumețiile prin dealurile albe și pășunile înghețate oferă fotografii memorabile și un contact real cu natura.

În Munții Apuseni, Peștera Scărișoara, cu ghețarul său subteran, este o atracție iernatică unică. Interiorul rece, cu formațiuni de gheață spectaculoase, contrastează cu temperaturile exterioare, oferind vizitatorilor o experiență deosebită. Traseele din apropiere, acoperite de zăpadă, permit excursii pe drumuri mai puțin frecventate și un contact direct cu natura sălbatică.