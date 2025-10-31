Două noi stațiuni în România. Povestea locurilor care urcă spre cer

Guvernula aprobat, în ședința de vineri, o Hotărâre prin care orașul Novaci, împreună cu zona montană Rânca, primesc statutul de stațiune turistică de interes național.

„Novaciul și Rânca au fost declarate astăzi stațiune turistică de interes național. Rânca este, pentru mine, unul dintre acele locuri de care orice român ar trebui să se îndrăgostească. Are o frumusețe care îți taie respirația, potențial imens, dar și nevoie de dezvoltare reală, de atenție și de investiții. Astăzi am făcut un pas important în direcția asta: Guvernul a aprobat hotărârea pe care am inițiat-o, prin care orașul Novaci, inclusiv zona Rânca, devine stațiune turistică de interes național”, a scris ministrul Radu Miruță într-o postare pe Facebook.

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, originar din Novaci, a declarat că momentul are o semnificație specială, iar această recunoaștere deschide noi oportunități de dezvoltare pentru regiune.

Actul normativ prevede atestarea ca stațiune turistică de interes național a orașului Novaci, alături de alte localități sau zone declarate stațiuni turistice de interes local, precum și modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 privind criteriile de atestare a stațiunilor.

„O emoție suplimentară” pentru ministrul originar din Novaci

Miruță a precizat că semnarea acestui document a avut pentru el o semnificație personală: „Am avut o emoție suplimentară să fiu ministrul a cărui semnătură se află pe documentul care atestă orașul meu natal ca stațiune de interes național”.

Potrivit ministrului, noua clasificare aduce avantaje majore pentru dezvoltarea economică și turistică a regiunii:

Acces prioritar la finanțări guvernamentale și europene;

Prioritate pentru proiecte de infrastructură;

Creșterea atractivității pentru investitori;

Promovare națională și internațională;

Îmbunătățirea nivelului de trai și a dezvoltării locale.

Miruță: „Novaciul și Rânca urcă, în sfârșit, acolo unde merită”

„E o veste bună pentru Gorj, pentru turismul românesc și pentru toți cei care cred că România merită să-și pună în valoare locurile cu adevărat speciale. Novaciul și Rânca urcă, în sfârșit, acolo unde merită”, a adăugat ministrul Radu Miruță.

Prin această hotărâre, zona Rânca, una dintre cele mai vizitate destinații montane din Oltenia, intră oficial în categoria stațiunilor turistice de interes național, alături de destinații consacrate precum Sinaia, Poiana Brașov sau Băile Herculane.

La poalele munților, acolo unde începe Transalpina și aerul devine mai curat cu fiecare serpentină, se află orașul Novaci – o așezare mică, dar cu suflet mare, care leagă Oltenia de culmile Parângului. Este un loc în care timpul pare să curgă altfel: mai blând, mai aproape de ritmul oamenilor și de respirația naturii. Aici, tradițiile nu sunt doar amintiri, ci parte vie din cotidian – de la portul popular, la târgurile de duminică și la vorba domoală a localnicilor.

Identitatea pastorală a Novaciului, născută din generații de ciobani care și-au purtat turmele peste munți, dă locului o noblețe simplă, dar profundă. „Urcatul oilor la munte”, sărbătoare ce anunță începutul verii, este un adevărat spectacol al comunității și al legăturii cu muntele.

Vizitatorii descoperă aici o lume a autenticului: gospodării vechi din lemn, biserici de secol XIX, poteci care duc spre satele Pociovaliștea sau Bercești, unde tradiția încă are glas și chip. Din centrul orașului, drumul urcă spectaculos spre Rânca, iar fiecare cotitură dezvăluie o nouă perspectivă asupra Olteniei de sub munte.

Pe măsură ce altitudinea crește, casele se răresc, pădurile se deschid, iar orizontul se lărgește într-o panoramă ce pare fără sfârșit. Așa începe Rânca – o stațiune tânără, născută din visul de a aduce viață la peste 1.600 de metri altitudine.

Este locul unde aerul rarefiat se amestecă cu mirosul de brad și sunetul vântului peste culmi, iar privirea se pierde printre creste și nori. Iarna, pârtiile de schi prind viață, luminile nocturnei se aprind peste zăpezile Parângului, iar turiștii se bucură de una dintre cele mai curate experiențe alpine din România.

Vara, Rânca se transformă într-o scenă a aventurii: trasee către Vârful Păpușa, belvederi amețitoare pe Transalpina – „Drumul Regelui” –, plimbări cu bicicleta și seri răcoroase în care cerul pare mai aproape ca nicăieri altundeva.

De aici, potecile duc spre locuri încărcate de mister: Peștera Muierilor, Peștera Polovragi sau stânele tradiționale unde poți gusta brânzeturi ca odinioară. Rânca e o destinație care urcă – la propriu și la figurat – în topul celor mai frumoase locuri de descoperit în România.