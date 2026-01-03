Ce știm și ce întrebări rămân fără un răspuns după capturarea lui Nicolás Maduro

Anunțul făcut de președintele Statelor Unite, Donald Trump, privind capturarea liderului venezuelean Nicolas Maduro a declanșat una dintre cele mai tensionate crize internaționale ale ultimilor ani.

Operațiunea militară de amploare, desfășurată pe teritoriul Venezuelei, ridică întrebări majore despre legalitatea acțiunii, situația reală a lui Maduro și consecințele geopolitice ale intervenției americane. Mai ales că există un precedent foarte asemănător, când SUA au invadat Panama.

Deși Washingtonul afirmă că obiectivul a fost atins, informațiile confirmate rămân limitate, iar reacțiile de la Caracas și din comunitatea internațională indică un nivel ridicat de incertitudine.

Potrivit declarațiilor publice ale lui Donald Trump, Statele Unite l-au capturat pe Nicolas Maduro în urma unei operațiuni militare desfășurate în colaborare cu agenții de aplicare a legii din SUA. Trump a afirmat că atât președintele Venezuelei, cât și soția sa, Cilia Flores, au fost scoși din țară și transportați într-o locație necunoscută.

Conform informațiilor apărute în presa americană, operațiunea ar fi fost executată de unitatea Delta Force, considerată cea mai elitistă structură de contraterorism a armatei americane. Detalii oficiale despre modul exact în care Maduro a fost localizat, reținut și evacuat nu au fost făcute publice până în acest moment.

Donald Trump a anunțat că va oferi explicații suplimentare într-o conferință de presă programată la reședința sa din Mar-a-Lago, Florida, ceea ce sugerează că administrația americană controlează cu atenție fluxul de informații.

În primele ore ale dimineții de sâmbătă, în jurul orei 02:00, au fost raportate explozii puternice în capitala Venezuelei, Caracas. Martorii au semnalat coloane de fum ridicându-se deasupra orașului, iar zgomotele exploziilor au fost auzite în mai multe cartiere.

Printre obiectivele vizate s-ar fi aflat baza aeriană La Carlota, situată în centrul capitalei, și complexul militar Fuerte Tiuna, principala bază a forțelor armate venezuelene. Mai multe comunități din apropiere au rămas fără energie electrică, indicând posibile avarii la infrastructura critică.

Imagini cu explozii și elicoptere militare au circulat intens pe rețelele sociale, însă până în acest moment ele nu au fost confirmate oficial. De asemenea, nu există date clare privind eventuale victime, nici în rândul militarilor, nici al civililor.

Reacția autorităților venezuelene a fost una de respingere totală a versiunii americane. Vicepreședinta Delcy Rodríguez a declarat că guvernul nu știe unde se află Nicolás Maduro și soția sa și a cerut „dovezi imediate că sunt în viață”.

Ministrul Apărării, Vladimir Padrino López, a susținut că loviturile au afectat inclusiv zone civile și a anunțat că autoritățile compilează date privind persoane ucise sau rănite. El a declarat că Venezuela va „rezista” prezenței trupelor străine pe teritoriul său.

Guvernul de la Caracas a decretat stare de urgență națională, a mobilizat forțele armate și a denunțat ceea ce a numit „o agresiune militară extrem de gravă” a Statelor Unite împotriva populației și a teritoriului venezuelean.

După primele informații apărute, Donald Trump a confirmat pe platforma sa, Truth Social, că Statele Unite se află în spatele atacurilor.

„Statele Unite ale Americii au desfășurat cu succes o lovitură de amploare împotriva Venezuelei și a liderului său, președintele Nicolas Maduro, care, împreună cu soția sa, a fost capturat și scos din țară”, a scris Trump.

Președintele american a precizat că operațiunea a fost realizată în colaborare cu agenții de aplicare a legii din SUA și a promis că vor urma detalii suplimentare.

Nicolas Maduro a ajuns la putere în 2013, după moartea liderului socialist Hugo Chavez, devenind succesorul său la conducerea Partidului Socialist Unit din Venezuela. De-a lungul anilor, mandatul său a fost contestat pe plan intern și internațional.

În alegerile din 2024, Maduro a fost declarat câștigător, deși opoziția a prezentat date care indicau o victorie clară a candidatului Edmundo Gonzalez. Statele Unite nu au recunoscut legitimitatea rezultatului.

Washingtonul îl acuză pe Maduro de implicare directă în trafic de droguri și de conducerea așa-numitului Cartel de los Soles, desemnat organizație teroristă străină. SUA au oferit anterior o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru informații care să ducă la arestarea sa.

Maduro a respins constant aceste acuzații, susținând că „războiul împotriva drogurilor” este un pretext folosit de SUA pentru a-l înlătura de la putere și pentru a obține acces la resursele de petrol și minerale ale Venezuelei.

În pofida anunțului american, mai multe aspecte esențiale rămân neclare. Nu există confirmare independentă privind starea lui Nicolás Maduro sau locația exactă în care se află. Guvernul venezuelean contestă versiunea SUA, iar lipsa imaginilor sau a probelor oficiale alimentează suspiciunile.

De asemenea, nu este clar care este baza legală a operațiunii, în absența unei declarații de război sau a unei autorizații explicite din partea Congresului american. Nici amploarea reală a victimelor sau a distrugerilor nu a fost confirmată.