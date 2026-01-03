International

Ce arată cadrele brute, foto și video, din Caracas după atacul SUA în Venezuela

Ce arată cadrele brute, foto și video, din Caracas după atacul SUA în Venezuela
Un videoclip care circulă pe rețelele sociale arată imagini cu **aeroportul militar din **Caracas — unul dintre obiectivele vizate într-o serie de lovituri militare care au zguduit capitala venezueleană în noaptea de 3 ianuarie 2026. În înregistrare se observă fragmente ale gardului exterior avariat, solul cu urme de foc și semne evidente de explozie, sugerând impactul unor detonări sau atacuri asupra zonei care împrejmuiește obiectivul.

Imagini de la fața locului surprind pagubele exterioare ale bazei

Videoclipurile difuzate online surprind, pe lângă gardul afectat, solul care pare carbonizat în unele locuri, semn al unor explozii recente sau al impactului proiectilelor.

Pagubele vizibile dau imaginea unei confruntări violente, deși nu toate detaliile despre cauzele exacte ale deteriorării sunt confirmate de oficialități. Temele militare și strategice din zona aeroportului sunt deosebit de sensibile, iar orice semne de distrugere sunt atent monitorizate de analiștii internaționali.

Pe fundalul acestor imagini, locuitorii capitalei continuă să comenteze pe rețelele sociale despre zgomotele puternice și exploziile auzite în timpul nopții.

Venezuela a anunțat că pregătește o ripostă totală după atacurile Statelor Unite
Exploziile din Caracas fac parte dintr-o serie de atacuri asupra instalațiilor militare

În aceeași noapte, mai multe explozii puternice au fost raportate în diverse părți ale capitalei și în zone învecinate. Cel puțin șapte explozii au fost semnalate în jurul orei 02:00 dimineața, iar aeronavele care survolau la nivel redus regiunea au fost observate de martori oculari.

Unele dintre aceste explozii ar fi avut loc în apropierea unor baze militare importante precum Fuerte Tiuna și La Carlota, o instalație aeriană strategică în centrul Caracasului, cunoscută oficial ca Generalissimo Francisco de Miranda Air Base.

În mai multe imagini și clipuri publicate pe rețele, se pot vedea coloane de fum ridicându-se deasupra hangarelor și a zonelor militare. Unele sectoare din capitală au raportat apoi pene de curent, sugerând efecte ale acțiunilor asupra infrastructurii urbane.

Ce spun rapoartele despre amploarea atacurilor

Potrivit relatărilor internaționale și imaginilor de la sol, loviturile nu s-au limitat doar la aeroportul militar din Caracas.

Alte instalații cheie, inclusiv antene de comunicații, portul La Guaira și aeroportul din Higuerote, au fost și ele, cel puțin parțial, afectate în această serie de operațiuni.

Autoritățile din Venezuela au răspuns prin declararea stării de urgență, acuzând o agresiune externă care pune în pericol suveranitatea țării și stabilitatea regională, într-un moment în care tensiunile dintre forțele externe și guvernul de la Caracas sunt la cote ridicate.

Impactul asupra populației și asupra securității

Pe lângă deteriorarea infrastructurii militare, locuitorii capitalei au resimțit efectele confruntărilor în viața de zi cu zi. Zgomotele exploziilor, prezența aeronavelor la joasă altitudine și întreruperile temporare de energie electrică au generat panică și incertitudine, determinând autoritățile locale să îndemne populația la calm și la respectarea instrucțiunilor de securitate emise pe canale oficiale.

