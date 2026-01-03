International

Venezuela a anunțat că pregătește o ripostă totală după atacurile Statelor Unite

Venezuela a anunțat că pregătește o ripostă totală după atacurile Statelor Unite
Ministrul Apărării venezuelean, Vladimir Padrino Lopez, a acuzat sâmbătă Statele Unite că au lansat atacuri cu rachete și obuze asupra zonelor civile și militare din capitala Caracas și din alte regiuni ale țării.

Oficialul a descris incidentul drept „josnic și laș” și a avertizat că Venezuela va rezista prezenței forțelor străine pe teritoriul său.

Avertismentul lui Vladimir Padrino Lopez

„Această invazie reprezintă cel mai mare ultraj pe care l-a suferit țara, determinată de lăcomia insațiabilă pentru resursele noastre strategice”, a declarat Padrino Lopez într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

Ministrul a precizat că obuze și rachete au fost lansate din elicoptere americane și că autoritățile venezuelene colectează informații despre victimele atacului.

„Forțele de invazie (...) ne-au profanat teritoriul (...) mergând chiar până acolo încât au atacat zone rezidențiale civile cu obuze și rachete lansate din elicopterele lor de atac”, a adăugat generalul Padrino Lopez.

Mai multe regiuni din Venezuela au fost afectate de atacurile SUA

El a mai subliniat că guvernul mobilizează toate resursele disponibile pentru apărarea țării, inclusiv sisteme terestre, aeriene, navale, fluviale și balistice. De asemenea, oficialul a cerut cetățenilor să evite haosul și anarhia, pe care le-a descris drept „arme la fel de letale ca bombele”.

Donald Trump

Sursă foto: X.com

Autoritățile de la Caracas au anunțat că incidentele au afectat și statele centrale Miranda, Aragua și La Guaira, unde au fost raportate mai multe explozii în cursul dimineții de sâmbătă.

Situația survine pe fondul tensiunilor recente dintre Washington și Caracas, inclusiv desfășurarea de nave și aeronave americane în Marea Caraibelor, în apropierea coastei Venezuelei.

Trump a ordonat atacuri aeriene

Potrivit surselor din administrația americană, președintele Donald Trump a ordonat atacuri aeriene asupra unor obiective strategice din Venezuela, inclusiv unități militare și zone aflate în apropierea portului La Guaira și aeroportului Maiquetia. Acțiunile fac parte dintr-o campanie de presiune asupra regimului Maduro, pe care Washingtonul îl acuză de implicare în rețele de trafic de droguri.

Operațiunile americane au vizat atât instalații militare, cât și potențiale ținte critice pentru securitatea regimului venezuelean. Trump, care a anunțat anterior intenția de a captura liderul venezuelean, a reiterat în noiembrie posibilitatea unor intervenții militare pe teritoriul Caracas.

