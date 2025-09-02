International Prietenia tot mai strânsă a dictatorilor din Rusia și China îngrijorează Occidentul







Într-o perioadă marcată de tensiuni geopolitice și economice, relațiile dintre Rusia și China au cunoscut o ascensiune semnificativă. Această consolidare a legăturilor bilaterale a fost evidentă în cadrul întâlnirii din 2 septembrie 2025, când președintele rus Vladimir Putin i-a declarat omologului său chinez, Xi Jinping, că relațiile dintre cele două națiuni au atins un „nivel fără precedent”, potrivit DW.

Această declarație subliniază angajamentul ambelor părți de a întări colaborarea în domenii precum comerțul, energia și securitatea.

De asemenea, cele două țări au semnat un acord privind construcția unui nou gazoduct, „Puterea Siberiei 2”, care va transporta anual 50 de miliarde de metri cubi de gaz din Rusia prin Mongolia către China, pe o perioadă de 30 de ani.

Întâlnirea dintre Vladimir Putin și Xi Jinping din 2 septembrie 2025 are loc într-un context geopolitic extrem de complex, marcat de tensiuni majore între Rusia și Occident, dar și de schimbări semnificative în politica globală.

Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO), găzduit de China, oferă cadrul ideal pentru consolidarea alianței dintre Moscova și Beijing, în timp ce alte țări membre urmăresc să își protejeze interesele economice și strategice.

SCO, fondată în 2001, a evoluat de la un forum regional centrat pe securitatea frontierei și cooperarea antiteroristă în Asia Centrală, către o platformă complexă de dialog politic și economic, capabilă să influențeze echilibrul puterii la nivel global.

În acest cadru, întâlnirea bilaterală dintre liderii celor două superputeri nu doar reafirmă parteneriatul strategic, ci trimite și un semnal clar Occidentului privind unitatea și coordonarea lor în domeniile politice, militare și economice.

Relațiile dintre China și Rusia au evoluat de-a lungul secolelor, trecând prin perioade de confruntare, cooperare și distanțare strategică.

În secolul XIX, Imperiul Rus și China Qing au avut conflicte teritoriale, rezolvate prin tratate inegale care au favorizat Rusia.

În perioada sovietică, relațiile bilaterale au cunoscut fluctuații semnificative: inițial, Uniunea Sovietică a sprijinit Partidul Comunist Chinez, însă divergențele ideologice și conflictele frontaliere din anii ’60 au dus la o răcire accentuată.

După căderea Uniunii Sovietice, relațiile s-au stabilizat treptat, iar în anii 2000 Beijingul și Moscova au dezvoltat o cooperare strânsă în energie, comerț și securitate.

Declarația „parteneriat fără limite” din 2014 a marcat oficial orientarea strategică comună, iar în contextul sancțiunilor occidentale impuse Rusiei după invazia din Ucraina, China a devenit principalul aliat economic și politic al Moscovei, consolidând astfel o relație complexă și durabilă.

În timpul întâlnirii recente dintre Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii au subliniat importanța unei colaborări stabile și de lungă durată, evidențiind reziliența relației lor în fața presiunilor internaționale.

China s-a angajat să susțină proiecte energetice majore, cum este gazoductul „Puterea Siberiei 2”, iar Rusia promite furnizarea constantă de resurse esențiale, inclusiv energie și materii prime.

Pe plan economic, cele două țări au discutat intensificarea comerțului bilateral, investiții comune în infrastructură și tehnologii avansate.

Colaborarea lor strategică este completată de coordonarea în plan diplomatic, inclusiv în cadrul forumurilor internaționale, consolidând astfel un bloc geopolitic solid, care funcționează ca o contrapondere la influența occidentală în regiune.

Parada militară din Beijing a reprezentat un moment simbolic al consolidării relațiilor China-Rusia și a alianțelor cu alte state cu relații tensionate cu Occidentul.

Evenimentul a marcat 80 de ani de la înfrângerea Japoniei în al Doilea Război Mondial și a fost cel mai mare spectacol militar organizat de China în ultimele decenii.

Au participat peste douăzeci de lideri străini, inclusiv Vladimir Putin, Kim Jong Un și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, subliniind dimensiunea internațională a evenimentului.

În timpul paradei, au fost prezentate noile tehnologii militare chineze, precum vehicule blindate, drone și rachete strategice, într-o demonstrație clară de forță și capabilitate defensivă.

Evenimentul a fost interpretat ca un mesaj către SUA și aliații săi, arătând că Beijingul și Moscova, împreună cu partenerii lor, rămân uniți în fața presiunilor occidentale și sunt pregătiți să își afirme influența în plan geopolitic

Consolidarea legăturilor China-Rusia a stârnit reacții în Occident. Unii analiști au exprimat îngrijorări cu privire la formarea unei „Axe a Instabilității”, un bloc geopolitic care ar putea contracara influența SUA și a aliaților săi.

În acest context, politica externă a SUA, sub conducerea președintelui Donald Trump, caracterizată prin izolaționism și impunerea de tarife, a fost văzută ca un factor care a contribuit la apropierea dintre Rusia și China.