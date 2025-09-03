Politica Bolojan, despre vizita lui Dăncilă și Năstase în China: Această imagine nu angajează sub nicio formă România







Ilie Bolojan a declarat că „două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviinţă”. Premierul României a făcut referire la prezenţa lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă în China.

Mai exact, premierul Ilie Bolojan a comentat miercuri participarea lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la parada militară din China, subliniind că, în calitate de cetățeni privați, aceștia au dreptul să participe la evenimentele pe care le consideră potrivite. Șeful Executivului a precizat că prezența celor doi foști demnitari nu reprezintă în niciun fel poziția oficială a României.

„Eu cred că două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviinţă, să se ducă la evenimentele pe care le consideră frecventabile sau la care doresc”, a explicat Ilie Bolojan, răspunzând întrebării cu privire la prezența foștilor premieri la parada militară din China.

Ilie Bolojan a precizat că această imagine nu reflectă în niciun fel poziția oficială a României, deoarece persoanele în cauză nu dețin o funcție publică și nu reprezintă instituțional România.

„Această imagine nu angajează sub nicio formă România pentru că nu au o reprezentare instituţională într-o funcţie publică”, a mai spus Ilie Bolojan.

În imaginile surprinse, Viorica Dăncilă și cuplul Năstase apar poziționați în spatele liderilor menționați, într-un moment oficial și solemn.

Reamintim faptul că foştii prim-miniștri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, însoțit de soția sa, au fost surprinși în fotografii oficiale realizate la Beijing, în contextul paradei militare organizate miercuri pentru a celebra încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Evenimentul, găzduit de președintele chinez Xi Jinping, a reunit personalități internaționale de rang înalt, precum președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Participarea celor doi foști premieri la ceremonie a generat reacții critice din opiniei publice și politicienilor. De exemplu, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a subliniat că România nu poate fi reprezentată de politicieni care acceptă să apară alături de Vladimir Putin în astfel de contexte, exprimând o poziție fermă față de prezența lor în China.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a transmis Oana Ţoiu