Politica Adrian Năstase, explicații după prezența la parada de la Beijing. Am fost ca persoană privată







Adrian Năstase, fost premier al României, a fost la parada de la Beijing în calitate de persoană privată. După cum a explicat pe blogul său, ca urmare a discuțiilor apărute în spațiul public.

Năstase a scris că nu și-a propus să reprezinte actuala clasă politică la evenimentul respectiv. „La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar şi, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înţeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova.

Oricât de mare ar fi influenţa mea în China, nu cred că pot decide pe cine să invite preşedintele Xi în ţara sa. Aşa cum nu pot să decid pe cine să invite preşedintele Trump în Alaska. Cândva va trebui să explic, mai pe larg, despre importanţa memoriei în politica externă”, a explicat fostul premier.

O reacție critică a venit, azi, din partea ministerului de Externe condus de Oana Țoiu. Alături de Adrian Năstase, în China a fost prezentă și Viorica Dăncilă, fost premier al României.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră, pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunităţi în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a spus Oana Țoiu.

La evenimentul de la Beijing, Xi Jinping, premierul Chinei, a anunțat că țara sa este de neoprit. „Renaşterea naţiunii chineze este de neoprit, iar nobila cauză a păcii şi dezvoltării omenirii va triumfa cu siguranţă. Astăzi, omenirea se confruntă din nou cu o alegere între pace sau război, dialog sau confruntare”, a spus liderul de la Beijing.