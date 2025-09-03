EVZ Special

Dan vs. Bolojan. Hai live cu Turcescu la 12:00

Dan vs. Bolojan. Hai live cu Turcescu la 12:00
Comentează știrea

Dan vs. Bolojan. Hai live cu Turcescu la 12:00

E limpede: între Ilie Bolojan și Nicușor Dan sunt divergențe mari privind reforma statului. Pro-europenii s-au împărțit în tabere: bolojeniști și nicușoriști. E festival! Între timp, reforma e dură cu fraierii și blândă cu șmecherii.

Curea, Andronic și Turcescu vorbesc în podcastul HAI Live despre apele tulburi ale guvernării. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro

Se naște „dinastia Trump”? Fiul președintelui SUA vorbește deschis despre candidatură
Se naște „dinastia Trump”? Fiul președintelui SUA vorbește deschis despre candidatură
Falimentul companiilor de stat: CFR Călători „nu mai garantează securitatea pasagerilor”
Falimentul companiilor de stat: CFR Călători „nu mai garantează securitatea pasagerilor”
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:24 - Trei moldoveni și-au pierdut viața într-un grav accident rutier în România. Alte 16 persoane au fost rănite
12:17 - Femeie de 67 de ani, cercetată pentru omor după ce și-a înjunghiat concubinul
12:07 - Se naște „dinastia Trump”? Fiul președintelui SUA vorbește deschis despre candidatură
12:00 - Dan vs. Bolojan. Hai live cu Turcescu la 12:00
11:54 - Universitățile din Republica Moldova deschid turul trei al admiterii. Sute de locuri vacante la licență și master
11:43 - Falimentul companiilor de stat: CFR Călători „nu mai garantează securitatea pasagerilor”

Proiecte speciale