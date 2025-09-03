Politica Ponta, atac la Oana Țoiu: Îl certăm pe Trump că se vede cu Putin?







Fostul premier Victor Ponta a declarat că, deocamdată, „avem dreptul constituțional de a călători unde dorim, de a ne întâlni cu cine dorim și de a ne fotografia cu cine dorim”, ca reacție la atitudinea MAE față de vizita foștilor premieri Năstase și Dăncilă în China. Postarea lui Ponta critică în termeni duri reacția Ministerul Afacerilor Externe, condus de Oana Țoiu, care a exprimat o poziție oficială critică față de prezența celor doi foști premieri români la ceremonie.

În acest context, Victor Ponta și-a exprimat nemulțumirea față de atitudinea MAE, calificând reacția drept una nejustificată și lipsită de respect întrebându-se dacă Oana Țoiu „a dat comunicat să îl certe pe Donald Trump ca s-a întâlnit cu Vladimir Putin”.

„Din păcate pentru România, printr-un accident nefericit și rușinos al istoriei, țara noastră este reprezentată astăzi doar de doamna ministru Țoiu – o persoană cu o mentalitate de bolșevic, de mic comunist incult, bântuit de frustrări personale și de aberații ideologice (...). Oare Madam Toiu a dat comunicat să îl certe pe Donald Trump ca s-a întâlnit cu Vladimir Putin ( poate mi-a scăpat mie)”, a spus Victor Ponta.

Victor Ponta afirmă că orice cetățean român, inclusiv foștii șefi de guvern, are dreptul garantat de Constituție de a călători, de a participa la evenimente internaționale și de a interacționa cu lideri politici globali, fără a fi necesară aprobarea Ministerului Afacerilor Externe.

Ponta a menționat că atât el, cât și alți foști premieri, precum Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, pot lua parte la astfel de întâlniri în mod privat, subliniind că nu reprezintă oficial România în aceste contexte. Potrivit acestuia, doar reprezentanții în funcții oficiale ai statului au această calitate.

Referindu-se la deputata USR Oana Țoiu, Victor Ponta a criticat modul în care aceasta ar înțelege reprezentarea oficială a României, afirmând că există o diferență semnificativă între experiența și pregătirea profesională a foștilor premieri și cea a actualei parlamentare.

„Adrian Năstase, Viorica Dăncilă, eu și orice alt cetățean român avem dreptul constituțional de a călători unde dorim, de a ne întâlni cu cine dorim și de a ne fotografia cu cine dorim – fără a cere voie și fără a primi aprobarea doamnei Țoiu sau a „Tribunalului Poporului” al USR. Numai doamna Țoiu reprezintă România oficial și, din păcate, o face de rușine. Noi, ceilalți, nu reprezentăm decât pe noi înșine – iar diferența de pregătire profesională, de calitate umană și de experiență între Adrian Năstase, Viorica Dăncilă și doamna Țoiu este comparabilă cu diferența dintre un Mercedes și un Trabant”, a mai scris fostul premier.

Fostul premier a făcut referire și la acele fotografii în care Oanaq Toiu apare alături de oficiali europeni sau ucraineni, „dar în același timp vede cum persoane private au ocazia să dea mâna cu președintele Xi Jinping”.

Ponta a mai subliniat că relațiile și canalele de comunicare la care are acces în prezent mediul privat românesc depășesc, în unele cazuri, nivelul de reprezentare diplomatică oficială, afirmând că Oana Toiu nu ar avea posibilitatea de a ajunge în astfel de cercuri internaționale „nici măcar în vis”.

„Pot înțelege frustrările personale ale doamnei Toiu, care se laudă cu fotografii atunci când dă mâna cu niște funcționari europeni sau ucraineni, dar în același timp vede cum persoane private au ocazia să dea mâna cu președintele Xi Jinping. Din păcate, acesta este nivelul ei – și acesta este nivelul la care a decăzut reprezentarea diplomatică a României. Noi, persoane private, avem acces și relații în zone diplomatice la care doamna Toiu nu are nicio șansă să ajungă, nici măcar în vis”, a punctat Victor Ponta.

Victor Ponta consideră că luările de poziție împotriva celor doi foști premieri amintesc de practicile ideologice din regimul comunist, comparând criticile actuale cu situațiile din perioada de dinainte de 1989, când anumite relații internaționale erau condamnate public.

„Nu am fost invitat și nu am participat; dar să te apuci să îi critici pe Dăncilă și Năstase, care au fost acolo în calitate personală, pe baza propriilor realizări, este un semn de bolșevism și protocomunism – exact ca atunci când, până în 1989, erai „infierat” că ai fost la Ambasada SUA sau că ai vorbit cu cineva din Germania Federală!”, a concluzionat Victor Ponta.