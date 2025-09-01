International

Kim Jong Un, cu trenul special spre reuniunea dictatorilor de la Beijing

Kim Jong Un, cu trenul special spre reuniunea dictatorilor de la BeijingSursa: Arhiva EVZ
Dictatorul comunist nord-coreean Kim Jong Un a părăsit, luni după-amiază, capitala Phenian, îndreptându-se către Beijing, pentru a lua parte la o amplă defilare militară organizată de regimul din China, care va avea loc miercuri, în Piața Tiananmen.

Evenimentul marchează capitularea Japoniei în cel de-Al Doilea Război Mondial și reunește lideri de pe scena internațională, potrivit agenției sud-coreene Yonhap, citată de AFP.

Potrivit sursei menționate, Kim Jong Un a plecat din Coreea de Nord la bordul unui tren special. Deplasarea are un caracter strategic, având în vedere relațiile tot mai strânse dintre Phenian, Beijing și Moscova.

Agenția Yonhap, care citează surse anonime, a confirmat că vizita liderului nord-coreean este parte a unui program diplomatic complex ce vizează consolidarea legăturilor dintre China și Coreea de Nord.

Președintele Chinei Xi Jinping

Xi Jinping. Sursa foto: dreamstime.com

Xi Jinping, gazda evenimentului

Președintele Chinei, Xi Jinping, va conduce ceremonia de miercuri, în centrul Beijingului, unde este programată parada militară de amploare.

Liderul chinez va trece în revistă trupele în Piața Tiananmen. Evenimentul este văzut ca un moment simbolic pentru reafirmarea poziției Chinei pe scena geopolitică globală.

La defilare vor participa și alți lideri importanți, printre care președintele rus Vladimir Putin, alături de oficiali din state asiatice și africane, precum și reprezentanți ai unor organizații internaționale.

China își prezintă noile tehnologii militare

Armata chineză va profita de acest eveniment pentru a expune o parte dintre cele mai recente tehnologii și arme dezvoltate în ultimii ani. Surse apropiate organizatorilor au declarat că vor fi prezentate echipamente și sisteme de luptă care „reflectă evoluția formelor de război modern”.

Experții militari consideră că parada de la Beijing este nu doar o ceremonie de comemorare, ci și un prilej pentru China de a transmite un mesaj puternic către comunitatea internațională, demonstrându-și forța militară și capacitatea de inovare tehnologică.

